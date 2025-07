De toekomst van Max Verstappen is natuurlijk vaak onderwerp van gesprek, maar de afgelopen maanden worden de geruchten heviger en heviger. Zeker na het vertrek van Christian Horner is de discussie nog groter geworden. Allard Kalff en Kees van der Grint hebben een andere mening over de toekomst van hun landgenoot.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Inmiddels zijn we enkele dagen verder en is als klap op de vuurpijl ook nog eens Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder heeft doen opschroeven.

Minder chaos

Tijdens In de Slipstream op Viaplay wordt ook de toekomst van Verstappen behandeld naar aanleiding van het grote Horner-nieuws. Kalff denkt juist dat dit een reden is voor de Nederlander om Red Bull trouw te blijven: "Max wil een omgeving waarin hij succesvol wil zijn, waarin het rustig is en waarin er gepresteerd kan worden. Ik denk dat dit Max wel helpt, in de zin dat er minder reuring is. Als ze nu de rust kunnen bewaren en ze kunnen een tiende of twee harder gaan in de wedstrijd, dan gaat het toch weer prima?"

Niet zomaar sneller

Van der Grint is het vervolgens niet eens met zijn tafelgenoot: "Eerder zei ik: 'Hij blijft'. Ik zou nu eerder zeggen dat het nu een reden is om te gaan. Het is nu natuurlijk wel een beetje chaos. Allard heeft het wel over twee tienden harder gaan, maar ik denk niet dat ze door het ontslag van Horner twee tienden harder gaan." Kalff reageert vervolgens weer op Van der Grint en vraagt zich hardop af waar Verstappen überhaupt heen kan gaan: "Je kan wel weg willen of weggaan, maar waarheen dan? Wat is nu volgend jaar gegarandeerd beter?!"

