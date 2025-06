De F1 Grand Prix van Las Vegas heeft een contractverlenging gekregen om nog jaren op de kalender van de koningsklasse te staan. De contractverlenging is voor 2026 en 2027, maar het doel is om ook daarna nog door te gaan met racen in de Amerikaanse stad.

Emily Prazer, voorzitter en CEO van de Las Vegas Grand Prix en commercieel directeur van F1. is tevreden met de deal. "We zijn collectief overeengekomen dat we een tweejarige verlenging doen voor 2026 en '27. We willen er zeker van zijn dat we blijven ontwikkelen wat we doen. Maar de bedoeling is een overeenkomst voor de langere termijn. Zoals we allemaal weten, heeft de race zijn uitdagingen gehad, maar we komen er aan de andere kant uit. Dus we willen ervoor zorgen dat het voor beide partijen blijft werken. Dus zijn we collectief gaan zitten en zijn we overeengekomen dat dit de beste aanpak is. We zijn nog volop aan het plannen voor de langere termijn, maar dit is ongeveer waar we nu staan."

Hoop langer door te gaan dan 2027

Steve Hill, de voorzitter van de Las Vegas Convention and Visitors Authority. is ook duidelijk: de Grand Prix van Las Vegas heeft als doel om ook na 2027 op de kalender te staan. “De lengte van de uitbreidingen weerspiegelt niet echt iets, behalve dat het gewoon zinvol is om stapsgewijs te gaan, we weten wat er de komende jaren gaat gebeuren. We zijn van plan om dit een permanente race te laten zijn, we zullen gewoon uitbreidingen blijven plannen die zich waarschijnlijk zullen uitbreiden naarmate we verder gaan. Het heeft gewoon een impact die we op jaarbasis voor niets anders kunnen evenaren. Er is eigenlijk niets anders veranderd."

