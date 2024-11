Max Verstappen heeft dan wel zijn vierde wereldkampioenschap veiliggesteld tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas, het raceweekend zelf ging niet helemaal van een leien dakje voor Red Bull Racing. Hoofdadviseur Helmut Marko zei dat ze de verkeerde achtervleugel hadden meegenomen. Verstappen legt uit hoe het precies zit.

Mercedes was dominant in de gokstad en werd het vierde verschillende team om een één-tweeresultaat te scoren dit seizoen. Achter George Russell en Lewis Hamilton completeerde Carlos Sainz, ten ongenoegen van zijn Ferrari-ploegmaat Charles Leclerc. Verstappen kwam als vijfde over de streep en verzekerde zich van zijn vierde titel door voor Lando Norris te finishen. In de vrije trainingen was de snelheid ver te zoeken in de RB20. Marko openbaarde dat Red Bull de verkeerde achtervleugel had ingepakt en meegenomen, en dat het te lang zou duren om een nieuwe te verschepen voor de kwalificatie, voordat de auto's dus in parc fermé gaan.

Kostenplafond

De juiste achtervleugel bleek überhaupt niet te bestaan, zo weet Verstappen te onthullen. "Onze achtervleugel, we hebben gewoon iets te veel drag, zeg maar", vertelde de Limburger bij Viaplay, nadat het klokken van slechts de zeventiende tijd op de vrijdag voor vraagtekens had gezorgd. "Maar we hebben geen kleinere vleugel, die hebben we gewoon niet, dus dat maakt het over één ronde al helemaal lastig, want we hebben die DRS-flap heel erg moeten afzagen en dan heb je natuurlijk minder DRS-effect."

Verstappen verklaarde vervolgens waarom Red Bull geen kleinere achtervleugel had. "Door de cost cap is dat allemaal lastig. Als het aan mij lag, dan hadden we hem natuurlijk wel gehad, maar met de cost cap... Ja, het team heeft daar zijn redenen voor. Vorig jaar waren we eigenlijk al bezig met dingen af te zagen, waardoor het er een beetje apart uitzag. Het probleem is dat er nog maar één seizoen is met deze reglementen en als je dan nog een hele nieuwe achtervleugel moet ontwerpen, wat natuurlijk ook weer geld kost." De verhalen over een 'verkeerde' achtervleugel klopten dus helemaal niet. "Als je dat gelooft, dan ben je echt een pannenkoek."

