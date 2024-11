Het personeel van Red Bull Racing hoeft dit F1-seizoen geen bonus te verwachten, ondanks dat Max Verstappen het rijderskampioenschap heeft veiliggesteld in de Grand Prix van Las Vegas. Hoofdadviseur Helmut Marko wijst met het vingertje naar Sergio Pérez.

'Checo' kon aan het begin van 2024 nog goed meekomen. Hij finishte in de eerste zes Grands Prix alleen maar in de top vijf, en vaak ook op het podium, maar na Miami is hij juist geen enkele meer in de top vijf geëindigd. Pérez bereikte Q3 niet in Imola en behaalde slechts 4 magere puntjes. Hij crashte vervolgens in Monaco en Canada. Hij sprokkelde in Spanje en Oostenrijk weer wat puntjes bij elkaar, voordat hij kansen op goede resultaten verspilde door in de kwalificatie op Silverstone en de Hungaroring eraf te vliegen. Na weer wat punten te hebben behaald op Zandvoort en Monza maakte hij in Azerbeidzjan eindelijk weer kans op het podium, maar hij crashte in de slotfase met Carlos Sainz. Pérez scoorde in de afgelopen vijf Grands Prix en twee sprintraces slechts 9 punten in totaal. Red Bull is niet alleen de leiding aan McLaren kwijt, maar zelfs de tweede plek aan Ferrari in de tussenstand bij de constructeurs en het ziet er niet naar uit dat de energiedrankfabrikant dit kan goedmaken.

Geen bonussen voor werknemers

"We hebben twee coureurs nodig die in de punten finishen", begon Marko bij DAZN. "Max ligt meer dan 200 punten voor op Sergio." Het gat tussen de twee Red Bull-coureurs is zelfs 251 punten na de wedstrijd in de gokstad. Verstappen is verantwoordelijk voor 72.6% van de punten van het team. Percentueel gezien is de verhouding tussen twee ploegmaten het grootst bij Red Bull, vlak voor Aston Martin en Haas waar de verschillen tussen Fernando Alonso en Lance Stroll en tussen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen ook groot zijn. De 81-jarige Oostenrijker vervolgde: "Voor nu was het belangrijkste het winnen van het rijderskampioenschap met Max, maar onze werknemers zijn toch teleurgesteld. Zij krijgen namelijk geen bonussen, aangezien dat afhangt van onze positie in het constructeurskampioenschap."

De Formule 1 deelt geen prijzengeld uit voor het rijderskampioenschap, maar wel voor de eindstand bij de constructeurs. Als we het geschatte prijzengeld van 2023 als referentie gebruiken, dan kan Red Bull rekenen op een verlies van meer dan 17 miljoen euro. Het lijkt erop dat er daarom dus geen budget is om het salaris op te krikken voor het personeel.

