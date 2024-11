Liam Lawson zou maar al te graag de teamgenoot willen worden van Max Verstappen die afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas werd gekroond tot viervoudig wereldkampioen. Het is een kans die hij met beide handen zou aangrijpen.

Terwijl Verstappen met nog twee raceweekenden te gaan de titel van 2024 bij de coureurs heeft veiliggesteld, is Sergio Pérez keer op keer nergens te bekennen. Hij behaalde in Miami zijn laatste top vijf-resultaat, scoort sindsdien gemiddeld slechts 3 punten per wedstrijd en bevindt zich nu ver achter zijn Red Bull-ploegmaat, de McLarens, de Ferrari's en de Mercedessen in de tussenstand. Het doek kan na dit jaar gaan vallen voor 'Checo'. Hoofdadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner hebben hem gewaarschuwd dat contracten niks betekenen als je niet presteert en dat de energiedrankfabrikant, die door Pérez het constructeurskampioenschap zal verliezen, voor de seizoensopener van 2025 in Australië nog kan beslissen om rijders tussen Red Bull en VCARB om te wisselen. Dat zou de deur open kunnen zetten voor Liam Lawson.

Mentaal heel sterk

Lawson vindt het knap dat Verstappen de titel heeft kunnen binnenslepen zonder de dominante auto te hebben. "Max heeft in een situatie gezeten waarin de auto niet zo sterk was. Maar hij is mentaal wel heel sterk. Hij blijft maar punten scoren en hij komt steeds weer op een goede positie terecht. Dat is uiteindelijk hoe hij het kampioenschap heeft kunnen winnen. Hij is heel erg consistent en dus ook sterk", vertelde de Nieuw-Zeelander bij Viaplay. Gevraagd hoe hij het zou vinden om de teamgenoot van de viervoudig kampioen te worden, antwoordde hij: "Dan zou ik me in een geweldige positie bevinden, om te leren van de beste, om toegang te hebben tot al zijn data. Dat zou een droompositie zijn. Die kans zou ik met beide handen aangrijpen."

Wil Lawson in 2025 in de opvolger van de RB20 stappen, dan moet Red Bull wel eerst het besluit nemen om Pérez aan de kant te zetten. De Mexicaan vertelde bij Viaplay over de vierde titel van zijn ploegmaat op rij: "Hij heeft dingen gevonden die wij niet hebben kunnen vinden en hij verdient al het succes. Dit is denk ik het beste kampioenschap van Max in de vier jaar dat ik naast hem heb gezeten."

