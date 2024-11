Verstappen schaart zich met vier titels op rij in illuster rijtje F1-coureurs

Max Verstappen werd zondag viervoudig wereldkampioen in F1 en vierde dit achteraf uitgebreid met Red Bull Racing. Meer dan terecht, gezien het feit hoe uniek de prestatie van de Nederlander is.

Verstappen begon in 2024 sterk aan het seizoen en leek wederom richting een dominant seizoen te gaan. Alles veranderde echter tijdens de races in Europa, toen in eerste instantie McLaren en daarna ook Ferrari en Mercedes competitiever werden en races gingen winnen. In totaal staat Verstappen nu op acht zeges, wat een groot verschil is met de 19 zeges die hij in 2023 boekte. Toch werd Verstappen in Las Vegas weer kampioen door Lando Norris, zijn enige concurrent in 2024, voor te blijven en vijfde te worden in de race.

Verstappen vijfde coureur ooit met vier titels op rij in F1

Dat de prestatie van Verstappen uniek is, blijkt wel uit het aantal keren dat het is gebeurd. Er zijn behoorlijk wat coureurs die twee keer of meer op rij kampioen werden, twaalf coureurs om precies te zijn (Lewis Hamilton twee keer). Er zijn er echter maar vijf die dit vier keer achter elkaar deden. Juan Manuel Fangio was de eerste (van 1954 tot en met 1957). Vervolgens deed Sebastian Vettel het van 2010 tot en met 2013 en de meest recente was Lewis Hamilton in 2017 tot en met 2020. Dit was een reeks waar Verstappen persoonlijk met zijn huidige reeks een einde aan maakte in 2021.

Michael Schumacher kreeg het als enige ooit voor elkaar om vijf keer achter elkaar kampioen te worden: 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004. Verstappen zal in 2025 een poging gaan wagen om dit te evenaren, maar lijkt volgend jaar meer dan ooit uitdaging te gaan krijgen van andere coureurs en drie verschillende teams: Mercedes, Ferrari en McLaren.

