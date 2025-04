Yuki Tsunoda is niet van plan advies te vragen aan teamgenoot Max Verstappen, wat betreft het afstellen van de RB21. De Japanner vraagt zich namelijk af over de viervoudig wereldkampioen de waarheid zou vertellen.

Yuki Tsunoda maakt dit weekend in Japan zijn debuut als coureur voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse grootmacht besloot na slechts twee raceweekenden al in te grijpen, en de Japanner het zitje van Liam Lawson te geven. Lawson keert op zijn beurt terug bij zusterteam Racing Bulls, zodat hij zich - aldus Christian Horner - daar in alle rust verder kan ontwikkelen. Te snel werd er te veel van de Nieuw-Zeelander gevraagd, zo luidde de uitleg van de Red Bull Racing-teambaas.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda gaat Verstappen niet om advies vragen

Het is een publiek geheim dat de auto van Red Bull sowieso voor veel coureurs lastig te besturen is, maar nu de wagen meerdere gebreken heeft, lijkt het helemaal een grote uitdaging. Toch is Tsunoda niet van plan om advies te vragen aan zijn zeer ervaren teammaat: "Ik denk niet dat hij de waarheid zal vertellen, als ik naar hem toe zou gaan en hem zou vragen naar de wagen", klinkt het op de persconferentie in Japan. "Ik zal zelf naar de data en de onboard-beelden moeten kijken en zo ontdekken hoe hij rijdt."

Zelf ontdekken

Tsunoda vervolgt: "Ik heb veel beelden van de laatste twee races bekeken. Dat lastige gevoel van de auto, heb ik [in de simulator] nog niet ontdekt. Dat moet ik zelf aanvoelen en het zal per rijstijl ook verschillen. Als ik nou echt worstel... Nee, dan zou ik het denk ik nog steeds niet aan hem vragen. Ik moet het met mijn engineers onderzoeken, zij zijn tot nu toe heel behulpzaam geweest en hebben al een idee gegeven van waarom coureurs zich niet helemaal comfortabel hebben gevoeld in de auto."

Gerelateerd