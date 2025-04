Max Verstappen baarde opzien door vlak na de wissel tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda een zeer kritische post van Giedo van der Garde op Instagram te liken. De Nederlander laat nu weten nog altijd achter die actie te staan en dat het geen fout betrof.

Van der Garde reageerde vlak na het nieuws rondom de coureurswissel van Tsunoda en Lawson via zijn Instagram en was totaal niet te spreken over de gang van zaken: "Ik word een beetje moe van alle commentaren dat de Formule 1 de zwaarste sport is qua prestaties en dat je de consequenties moet ervaren wanneer je niet presteert. Ja, je moet presteren. Ja, de druk is ontzettend hoog. Maar naar mijn mening lijkt dit meer op pesten of een paniekactie dan dat het gaat om prestaties van een topatleet. Ze maakten de beslissing, volledig bij bewustzijn, hebben Liam twee races gegeven om nu zijn goede hoop volledig te vernietigen", zo haalde de oud-coureur hard uit naar het team.

Verstappen liket post

Zo ging het nog even verder: "Vergeet niet hoeveel toewijding, hard werk en succes Liam al in zijn carrière gestopt heeft om op de plek te komen waar hij nu is. Ik weet nog mijn eigen bloed, zweet en tranen om alleen al in de Formule 1 te komen. Laat staan het rijden voor een absoluut topteam. Ja, hij heeft ondergepresteerd in de eerste twee races, maar als iemand dat weet is het hijzelf. Misschien heeft hij dit zelf voorgesteld, maar als dat niet zo is wens ik hem alle sterkte en moed toe om naar de grid in Japan te komen. Geloof in jezelf, hoofd omhoog en bewijs ze het ongelijk, @liamlawson30", zo schreef hij op zijn kanaal. De post an sich was niet per se wereldnieuws, de like van Verstappen des te meer.

Geen fout

Met de actie leek de Nederlander zich volledig aan te sluiten bij de woorden van zijn landgenoot, die toch met een gestrekt been erin ging tegenover de renstal waar Verstappen voor uit komt. In Japan kreeg de Red Bull-rijder voor het eerst de kans om erop in te haken en excuses horen we niet. De like betrof dus ook zeker geen foutje: "Ik heb de post geliked. Dat zegt genoeg, toch?", vraagt hij aan de aanwezige pers in Japan. "Het was geen fout die soms gebeurt als je ergens op klikt", zo verzekert hij ten slotte. Duidelijk dus: Verstappen lijkt verre van tevreden met de huidige gang van zaken.

