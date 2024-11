McLaren kon Mercedes, Ferrari en Max Verstappen in de Red Bull niet bijhouden tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas. Het team waar Lando Norris en Oscar Piastri voor uitkomen, beweerde dat het moeten aanpassen van hun 'illegale' achtervleugel nauwelijks verschil zou maken, maar hun rivalen zouden daar anders over denken.

Nadat Piastri de wedstrijd in Azerbeidzjan op zijn naam had geschreven, kwamen er beelden uit van zijn achtervleugel waarin te zien was dat de McLaren een 'mini-DRS' heeft. De uiteindes van de flap van de achtervleugel gingen op hoge snelheid open voor een extra boost op het rechte stuk. De FIA besloot in te grijpen en verzocht het papaja-team, dat sinds Bakoe aan de leiding gaat van het constructeurskampioenschap, de achtervleugel aan te passen. Zak Brown haalde zijn schouders er over op: "Wij hebben aangeboden om een kleine aanpassing te maken, puur omdat we denken dat het weinig verschil zou maken en er heerst veel rumoer omheen. Dus om te laten zien dat er geen geheim recept is, hadden we zoiets van: 'Nou, dan passen we het maar een beetje aan'", vertelde de McLaren-CEO toendertijd tegen The Times.

Langzamer in Las Vegas

Het Las Vegas Strip Circuit is net als Bakoe een stratenbaan met lange rechte stukken en dus nam McLaren diezelfde specificatie achtervleugel mee, maar dan natuurlijk met de aanpassing om aan het technisch reglement te voldoen. Norris en Piastri maakten een lastig weekend mee in de gokstad en hun MCL38 bleek de op drie na snelste auto te zijn. George Russell en Lewis Hamilton scoorden een één-twee voor Mercedes, terwijl Carlos Sainz het podium afmaakte voor de andere Ferrari van Charles Leclerc. Max Verstappen stelde de titel veilig door op P5 vóór Norris te finishen.

AutoRacer.it, voorheen het doorgaans betrouwbare Formu1a.uno, meldt dat de rivalen van McLaren denken dat het verbod op het achtervleugel-foefje wél de reden is geweest van de mindere pace op het Strip Circuit. McLaren is een flink deel van haar voorsprong kwijtgeraakt. Het gat naar Ferrari is nog maar 24 punten met twee raceweekenden te gaan. Het geluk bij een ongeluk voor McLaren is dat de Bakoe-specificatie achtervleugel niet gebruikt zal worden in Qatar of Abu Dhabi.

