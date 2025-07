Alpine heeft Steve Nielsen aangetrokken als Managing Director van het Franse team. Nielsen zal zich per 1 september aansluiten bij het team uit Enstone en zal rechtstreeks rapporteren aan Flavio Briatore, die de touwtjes in handen heeft bij de renstal.

Nielsen is geen onbekende voor Alpine en heeft in het verleden al voor het team gewerkt. Dit was aan het begin van de jaren 2000, toen hij de rol van Sporting Director vervulde. In die periode wist Fernando Alonso tweemaal de wereldtitel te veroveren. Daarna bekleedde Nielsen diverse functies bij zowel de FIA als Formula One Management.

Artikel gaat verder onder video

Aanstelling Nielsen

De afgelopen weken werd bekend dat Briatore een aanbod had neergelegd bij Nielsen, zo meldt Adam Cooper. Het grootste struikelblok was de woonplaats van Nielsen in het zuiden van Frankrijk. Die obstakels lijken nu uit de weg geruimd, want Nielsen treedt per 1 september in dienst, daags na de race in Zandvoort en in aanloop naar het raceweekend in Monza.

Identiteitscrisis Alpine?

Dat een voormalig Renault-topman terugkeert bij het team, is volgens Autojournal wellicht geen toeval. Het Franse medium wijst op geruchten dat de naam Renault mogelijk terugkeert in de Formule 1. Een formeel besluit daarover zou naar verluidt binnen enkele weken kunnen volgen. Mocht de naamsverandering worden doorgevoerd, dan heeft het merk Alpine vijf seizoenen standgehouden in de koningsklasse.

BWT Alpine Formula One Team announces Steve Nielsen as Managing Director and other Senior Hires. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 4, 2025

Gerelateerd