McLaren zou een trucje met de banden hebben uitgehaald om de bandenslijtage te verminderen. Ook al hebben de FIA en Pirelli er geen bewijs voor kunnen vinden, toch vindt Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull Racing, het team dat McLaren had beschuldigd, het vreemd dat er iets aan de papajakleurige bolide is veranderd.

Als we het team waar Max Verstappen voor uitkomt, moeten geloven, dan worden de banden van Lando Norris gevuld met een heel klein laagje water. Op deze manier wordt het rubber van binnenuit beter gekoeld en het zou vooral voor de long runs goed werken, aangezien de banden langer meegaan als ze niet zo snel oververhit kunnen raken. Naar verluidt wordt het water via de ventielen ingespoten en is slechts een zeer kleine hoeveelheid nodig voor het gewenste effect. Het is Marko opgevallen dat de McLaren het lastiger heeft met de bandenslijtage sinds dat Red Bull erover heeft geklaagd.

Hoge bandenslijtage bij McLaren

"Hoe snel Lando Norris kon rijden, zeker richting het einde van de race toe, was ongelooflijk", begon Marko tegenover F1-Insider over de pace van de McLaren vóór het weekend in Brazilië. "Onze banden waren aan de finish compleet vernield. We maakten geen schijn van kans. In de Sprint in São Paulo waren we plotseling sneller dan de McLaren en Ferrari in de slotfase, ook al hebben wij niks veranderd. Maar zij hadden opeens last van hoge bandenslijtage. Dat is wel heel vreemd..."

Het ligt niet aan de banden

Norris kwalificeerde zich als zesde voor de Grand Prix van Las Vegas, een positie achter Verstappen. De teleurgestelde Brit maakte duidelijk dat het resultaat niks met de banden te maken heeft. "Het ligt eraan hoe we met de auto rijden, dat maakt het gewoon te lastig. Dat is ons probleem. Het zijn niet de banden. Het is niet zo dat ze te heet of te koud zijn of wat voor onzin dan ook of dat water. Onze auto ligt niet lekker in deze omstandigheden", vertelde hij tegenover de aanwezige media in de gokstad. Het was slechts 10°C tijdens de kwalificatie en dat maakte het lastig om het rubber op temperatuur te krijgen.

