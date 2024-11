Alles wijst erop dat de Formule 1 binnenkort General Motors (GM) of Andretti Global als elfde team gaat accepteren. Er is veel strijd geweest tussen Michael Andretti en de F1-eigenaren, Liberty Media en Formula One Management (FOM). Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft dan ook sceptisch.

Andretti Global kreeg in oktober 2023 groen licht van de FIA om hun intrede te maken in de koningsklasse, maar FOM besloot het plan om de grid uit te breiden naar 22 auto's tegen te houden, mede omdat de huidige teams de prijzenpot niet willen delen. 1978-wereldkampioen Mario Andretti is namens zijn zoon Michael naar het ministerie van Justitie gestapt en Amerikaanse politici zijn een onderzoek gestart. FBI-agenten zijn zelfs in de paddock van de Grand Prix van Las Vegas om onderzoek te doen. Michael Andretti heeft ondertussen een stap teruggedaan en Dan Towriss, de CEO van Gainbridge, is de nieuwe grootaandeelhouder geworden van Andretti Global. Dat lijkt de sleutel te zijn geweest tot de plotselinge ommekeer van FOM. Michael is wel aangebleven als adviseur van het team dat zijn naam draagt.

Niemand van Andretti heeft met Wolff gesproken

"We hebben een plicht, een wettelijke plicht als bestuurders om het standpunt te presenteren dat het beste is voor ons bedrijf en onze werknemers, en dat hebben we in het verleden ook gedaan", begon Wolff tijdens de persconferentie in Las Vegas. "Ik denk dat als een team iets van waarde kan toevoegen aan het kampioenschap, zeker als GM besluit om als teameigenaar in te stappen, dat het een ander verhaal is. Zolang het creatief is, dan betekent het dat de populariteit van de sport groeit en dat we de inkomsten van de sport kunnen vergroten, en dan zal geen enkel team er ooit op tegen zijn. Dus daar vestig ik mijn hoop ik. Niemand van Andretti of Andretti Global of wat de naam ook gaat zijn, heeft echter ooit tegen mij een enkele zin in een presentatie uitgesproken over wat dat creatieve deel is. Maar dat hoeven ze ook niet te doen, omdat de teams niet de beslissing nemen. Het is aan de commercieel rechtenhouder en de FIA, maar wij hebben er niks over te zeggen. We kunnen er wel een mening over hebben, zoals ik dat nu heb."