De Formule 1 is naar verluidt eindelijk bereid Andretti een plekje te geven op de grid als elfde team. Michael Andretti heeft een stapje teruggedaan en dat zou hem juist geholpen hebben. De FBI zou zelfs in Las Vegas zijn om de zaak te onderzoeken.

Andretti Global kreeg in oktober 2023 groen licht van de FIA om hun intrede te maken in de koningsklasse. De internationale autosportbond zou graag het startveld naar 22 auto's willen uitbreiden, zeker omdat Andretti vanaf 2028 General Motors, in de vorm van Cadillac, meebrengt als motorfabrikant. Liberty Media en Formula One Management, de commerciële kant van het wereldkampioenschap, hadden Andretti echter afgewezen, onder andere omdat de tien huidige teams hun prijzengeld niet met een elfde partij lijken te willen delen. 1978-wereldkampioen Mario Andretti is namens zijn zoon Michael naar de United States House Committee on the Judiciary (DOJ) gestapt en Amerikaanse politici zijn een onderzoek gestart en eisen antwoorden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Coureurs vinden timing van ontslag Wittich vreemd: "We zijn allemaal verbaasd"

Towriss neemt het stokje over

Michael Andretti heeft inmiddels de touwtjes uit handen gegeven. Dan Towriss, de CEO van Gainbridge, een verzekeringsmaatschappij op het gebied van digitale financiën dat onder miljardenbedrijf Group 1001 valt, is de grootaandeelhouder van Andretti Global geworden. Gainbridge steunde Andretti al jaren in onder andere de IndyCar Series. Michael is nog wel aangebleven als adviseur. Towriss is in de paddock van de Grand Prix van Las Vegas gespot om verder te verkennen wat zijn kansen zijn om Andretti te laten intreden in de Formule 1. Naar verluidt is ook de FBI aanwezig namens het onderzoek van het ministerie van Justitie. Ondertussen wordt er in de fabriek in Engeland hard gewerkt aan een auto die mogelijk mee kan doen aan het F1-seizoen 2026, ook al heeft FOM nog geen goedkeuring gegeven - een enorm risico dus.

OOK INTERESSANT: Ferrari en Mercedes passen vloer aan in Las Vegas na ingrijpen FIA

Andretti of andere naam?

Het begint er steeds meer op te lijken dat die gok goed gaat uitpakken. Volgens het AP was de stap die Michael Andretti terug heeft gedaan, zodat Towriss het roer kon overnemen, de sleutel geweest tot een mogelijke goedkeuring van de Formule 1 om dan toch als elfde team mee te mogen doen, of het werd de koningsklasse te heet onder de voeten door het uitgebreide onderzoek van de DOJ en de FBI. Er zou ergens in de komende weken al een officiële goedkeuring van FOM bekend gemaakt kunnen worden. Of het team Andretti Global gaat heten, ook al is Michael niet langer de grootaandeelhouder is niet bekend. Tevens is niet bekend of het team in 2026 haar debuut mag maken met een andere motor of pas in 2028, wanneer General Motors er klaar voor is.

Gerelateerd