Rui Marques neemt vanaf de F1 Grand Prix van Las Vegas het stokje over van Niels Wittich als wedstrijdleider. Coureurs vinden de timing van het ontslag maar vreemd en laten weten dat de connectie mist tussen hen en de persoon die de belangrijke rol van de FIA op zich neemt.

Charlie Whiting was 22 jaar lang de wedstrijdleider van de Formule 1, totdat hij in 2019 net voor de seizoensopener in Australië overleed. Sindsdien zijn er meerdere wedstrijdleiders geweest die allemaal niet aan de eisen van de internationale autosportbond lijken te voldoen. Michael Masi nam de rol van Whiting over, maar mocht niet langer zijn werk in de koningsklasse uitvoeren na de controversiële titelstrijd in Abu Dhabi in 2021. Wittich en Eduardo Freitas wisselden elkaar af in 2022, voordat de laatstgenoemde in oktober de laan werd uitgestuurd en fulltime terugkeerde in het FIA World Endurance Championship. Wittich heeft het tot aan de afgelopen Grand Prix van São Paulo volgehouden, maar het doek is nu ook voor de Duitser gevallen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren in Las Vegas voor het eerst weer met onderzochte achtervleugel

Vreemde wissel

Max Verstappen vond het maar raar dat er plotseling een wissel van wedstrijdleider heeft plaatsgevonden. "Het maakt niet uit of je positief of negatief over bepaalde dingen denkt, al denk ik persoonlijk dat in Brazilië zeker ruimte voor verbetering was", zo bekritiseerde hij nog even de rode vlaggen in de kwalificatie. "Maar dan is het nog steeds vreemd dat je vanaf nu ineens te maken hebt met een andere wedstrijdleider." Steeds meer reacties stromen binnen en de coureurs lijken niet blij met de gang van zaken bij de FIA.

OOK INTERESSANT: Bottas krijgt gridstraf voor Grand Prix van Las Vegas na batterijwissel

Ontslag kwam als verrassing

Oscar Piastri denkt dat Wittich het niet verdiende om zijn koffers te moeten pakken. "Ik had geen idee dat er iets gepland stond. Ik moest het zelfs van iemand anders horen of zelfs een artikel erover lezen. Dus het kwam zeker als een verrassing. Volgens mij deed Niels het over het algemeen prima. Er worden denk ik wat dingen die verbeterd konden worden, en sommige dingen werden ook beter. Sommige dingen dan weer niet, maar het was zeker niet iets om ontslagen voor te worden."

Charles Leclerc sluit zich bij de McLaren-coureur aan. "Het kwam uit het niets. Ik denk dat we allemaal verbaasd waren. In plaats van het hebben over het besluit zelf, daar kan iedereen een eigen mening over vormen, vind ik de timing nogal verrassend om het zo late in het seizoen te doen op zo'n cruciaal moment. Dat had waarschijnlijk beter gemanaged kunnen worden."

Kevin Magnussen mist iemand zoals Whiting aan het roer. "Hij was iemand waar we echt een connectie mee voelde en er werd echt naar ons geluisterd. Nu voelt het meer als hun tegen ons, terwijl er juist een nauwere band hoort te zijn."

Gerelateerd