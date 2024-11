Valtteri Bottas heeft een gridstraf gekregen voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. De Kick Sauber-coureur zal vijf plaatsen achteruit moeten na de kwalificatie voor het verwisselen van een onderdeel van de power unit.

De Fin maakt een lastig seizoen mee. Hij ligt allerlaatste in het rijderskampioenschap met de dertiende plek als beste resultaat in Monaco, Canada en Brazilië. Het zal het laatste jaar van Bottas zijn in de Formule 1, want het team dat vanaf 2026 als Audi gaat uitkomen, had besloten Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg te tekenen. Toch is Kick Sauber optimistisch naar de casinohoofdstad van de wereld vertrokken. De vloer en diffuser zijn compleet opnieuw ontworpen in de hoop meer downforce te kunnen generen met als doel punten te pakken.

Vierde batterij

Bottas zal na de kwalificatie echter 5 plaatsen achteruit gaan. Hij gebruikt nu namelijk al zijn vierde batterij, de zogeheten energy store, terwijl de limiet op slechts twee ligt. Omdat hij al een gridstraf van 10 posities heeft gehad voor het gebruik van een derde batterij, is dit een tweede overtreding en dus is het een mildere gridstraf van 5 posities, zo staat het beschreven in artikels 28.2 en 28.3 van het sportief reglement.

Kick Sauber maakte een probleemloze eerste vrije training mee op het Las Vegas Strip Circuit. Met de nieuwe kleurstelling werd Bottas zestiende, terwijl ploegmaat Zhou Guanyu, die overigens ook geen zitje heeft kunnen vinden voor 2025, de achttiende tijd neerzette.

