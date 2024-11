Alpine zal in 2026 veranderen in een klantenteam, nadat het bekend heeft gemaakt dat het van Renault naar Mercedes-motoren gaat voor 2026 en het nieuwe tijdperk in F1. Oliver Oakes, teambaas van het team, gaat in op de verandering.

In de podcast Beyond the Grid zegt Oakes het volgende over de switch van motoren van Renault naar die van Mercedes. "Sommige beslissingen die dit jaar zijn genomen, zijn niet gemakkelijk. Het Viry-onderwerp is heel persoonlijk voor het team en voor veel mensen, want dat is echt een geweldige geschiedenis als fabrieksteam. Maar tijden veranderen ook; dat zie je bij allerlei sportteams, dat je niet op je lauweren kunt rusten."

Alpine van fabrieksteam naar klantenteam

Oakes stelt verder dat het geen gemakkelijke keuze was om van een fabrieksteam naar een klantenteam te gaan. “Ik denk dat we eerlijk moeten zijn; de analyse was gemaakt voordat ik begon, en op bestuursniveau, dat de beslissing om een klantenteam te worden in het belang van het team was. Ik weet dat het een moeilijke beslissing was. Ik weet dat er veel emotie is, want we zijn er trots op een fabrieksteam te zijn en we hebben volgend jaar nog een jaar samen, maar ik heb het gevoel dat het ook een grote intentieverklaring was over waar we naartoe willen. We zijn hier niet alleen om de cijfers op te maken. We willen vooruit. Ik wil gewoon de beste motor achterin de auto. Uiteindelijk zijn we hier voor mij om te racen. Ik wil vooraan op de grid staan. Ik wil niet achteraan lopen. En wreed genoeg was de keuze die we maakten om de beste motor achterin de auto te leggen en het team te helpen om terug te klimmen op de grid.”

Alpine weet dat Mercedes-motoren geen garantie geven

Oakes weet echter zelf ook dat de overstap naar Mercedes-motoren geen garantie is tot succes. “Niets in het leven is zeker, maar ik denk dat je pragmatisch moet zijn. Ik ken de volledige ins en outs van de beslissing niet, want het was iets voordat ik begon. Maar als ik het zou moeten uitzoeken, zou ik me waarschijnlijk omdraaien en zeggen: nou, de geschiedenis laat zien dat elke keer dat er een verandering in de regelgeving is geweest, ze sterk zijn geweest. Het grote voordeel daarvan is dat het ons ook de mogelijkheid geeft om onszelf te benchmarken. Uiteindelijk produceren we op dit moment geen perfect chassis of perfecte motor en daar zijn we heel eerlijk en bescheiden over. Dus van mijn kant geeft het ons ook de mogelijkheid om in de spiegel te kijken en ook hard te werken aan het chassis, wat een uitdaging is waar we van moeten genieten. Vanuit mijn persoonlijke oogpunt is dat de reden waarom we komen werken. We willen bewijzen dat we de beste zijn, dat we goed zijn in ons werk en dat we een goede raceauto kunnen maken.”

