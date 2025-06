Flavio Briatore gaf tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Spanje aan dat Alpine binnenkort een nieuwe teambaas zal aanstellen. Christian Horner, natuurlijk de huidige teambaas en CEO van Red Bull Racing waar Max Verstappen voor uitkomt, werd met de Franse formatie in verband gebracht, maar GPFans begrijpt dat hij het sowieso niet zal worden. Naar verluidt maakt Steve Nielsen de meeste kans.

Sinds de transitie van Renault naar Alpine hebben ze de vierde teambaas in vijf jaar tijd zien vertrekken. Davide Brivio nam in 2021 het stokje over van Cyril Abiteboul die de nieuwe president van Hyundai Motorsport werd. Brivio werd al gauw vervangen door Marcin Budkowski, maar hij redde het slechts tot januari 2022. Otmar Szafnauer mocht toen een poging wagen, maar omdat Alpine niet consistent voor podiums kon vechten, werd hij na de Grand Prix van België van 2023 ontslagen. Bruno Famin bleef toen een jaar lang interim-teambaas, totdat Oliver Oakes werd aangenomen voor de Dutch Grand Prix van 2024. De Brit vertrok plotseling afgelopen maand vanwege persoonlijke redenen.

Oude bekende van Alpine keert terug

Uitvoerend adviseur Briatore heeft de taken van de teambaas op zich genomen sinds het vertrek van Oakes. Echter, omdat de Italiaan een zzp'er is, is sportief directeur Dave Greenwood momenteel de vertegenwoordiger van het Alpine F1 Team. Briatore liet in Barcelona weten dat er binnenkort een nieuwe teambaas wordt aangekondigd en, ondanks de geruchten, heeft GPFans vernomen dat het niet Horner wordt. Volgens PlanetF1 wordt het Steve Nielsen.

Nielsen is een oude bekende van de in Enstone gebaseerde renstal. De 60-jarige Brit werkte als vrachtwagenchauffeur voor een cateringbedrijf in de Formule 1, voordat hij de reserveonderdelen-afdeling van Lotus mocht runnen vanaf 1986. Na verschillende rollen bij Tyrrell, Honda en Arrows, werd hij de sportief directeur van Benetton en overzag de transitie naar Renault en daarna Lotus-Renault. Nielsen is sinds 2012 sportief directeur geweest van Caterham, Toro Rosso (nu Racing Bulls) en Williams, voordat hij sportief directeur werd van de Formule 1 zelf. In 2023 verhuisde hij naar de FIA, maar nam na minder dan een jaar ontslag.

