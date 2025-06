Flavio Briatore, die sinds dit seizoen de touwtjes bij het Franse Alpine steviger in handen heeft gekregen, heeft zich duidelijk en eerlijk uitgesproken over het seizoen tot nu toe van Franco Colapinto, die Jack Doohan nu een paar races heeft vervangen.

Tegenover de Duitse tak van Sky Sports gaat Briatore in op wat voor indruk Colapinto op hem maakt. "Als ik nu zou zeggen dat ik tevreden ben, zou ik liegen. Ik ben helemaal niet tevreden. We moeten nu afwachten hoe zijn seizoen zich ontwikkelt. Natuurlijk moeten we erkennen dat Franco nog erg jong is en onder enorme druk staat – en niet alleen vanuit Argentinië. Hij begint zich nu langzaam aan te passen. Franco is sterk genoeg. In deze sport moet je in staat zijn om je zelfvertrouwen snel terug te vinden. Ik hoop dat hem dat lukt en dat hij weer op het juiste spoor komt."

Artikel gaat verder onder video

Hoeveel tijd krijgt Colapinto bij Alpine?

Daar waar Doohan niet veel races kreeg, is het nog maar de vraag hoeveel tijd Colapinto gaat krijgen. Briatore weet het zelf in ieder geval nog niet. "Hoeveel races? Ik weet het niet. Ik heb het nooit over vijf races, drie races, vier races of één race. We zullen het wel zien. Als Colapinto presteert, blijft hij in de auto zitten. Zo niet, dan bekijken we het opnieuw. 2025 is een voorbereidingsjaar voor 2026. Als het nodig is om te experimenteren, dan doen we dat. Ik weet op dit moment dus niet of Franco het hele seizoen blijft rijden. Het hangt volledig af van zijn prestaties. Alleen prestaties tellen, niets anders."

