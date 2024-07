De Grand Prix van Groot-Brittannië, die dit weekend op het programma staat - blijft, zo werd eerder dit jaar bekend, tot en met 2034 op de kalender. Daardoor staat er voor volgend seizoen geen Grand Prix meer onder druk. Hoelang heeft elk race nog een contract in de Formule 1 en welke race moet zich voor de komende seizoenen zorgen maken?

Vorig jaar is er veel te doen geweest om de kalender voor 2023. Dankzij de terugkeer van Qatar en China en de komst van Las Vegas waren er twee races te veel voor 2023. Frankrijk en Rusland (vanwege de oorlog in Oekraïne) bleken uiteindelijk de afvallers te zijn, terwijl de Grand Prix van België alleen in 2023 op de kalender staat omdat de onderhandelingen met de organisatie van de Grand Prix van Zuid-Afrika niet geslaagd zijn. Voor 2024 blijkt Spa-Francorchamps wederom op de kalender te staan, terwijl de race in China weer terug zal keren. De huidige situatie van alle races en de contracten.

Artikel gaat verder onder video

Aflopende contracten 2024

De Grand Prix van Groot-Brittannië was tot dit jaar de enige race die zich zorgen moest maken voor volgend jaar. Deze race stond staat namelijk nog tot eind 2024 onder contract. Het contract van de race in Engeland liep na dit jaar dus af, maar wist eerder dit jaar een verlenging van het contract voor tien jaar te versieren. Daarmee staat de Grand Prix tot en met 2034 op het programma. De Grand Prix van Emilia-Romagna (Imola) en Italië [Monza], Monaco, Nederland, Mexico, China, België en nieuwkomer Las Vegas hebben een contract tot eind 2025 en staan dit seizoen en volgend seizoen dus nog op de kalender. Daardoor zijn alle races die in 2024 op de kalender staan, ook in 2025 op de kalender en blijft Silly Season hier dus uit.

2026, 2027, 2028 en 2029

Dan de races die voorlopig niet van de kalender verdwijnen. De Grand Prix van de Verenigde Staten, Azerbeidzjan en Spanje staan nog tot eind 2026 op de kalender. De Grand Prix van Singapore staat nog tot eind 2028 op de kalender en gaat voorlopig ook niet verdwijnen. De Grand Prix van Japan staat nog tot eind 2029 op de kalender. Toch is er nog altijd baas boven baas.

2030 of langer

Er zijn namelijk behoorlijk wat races die de komende acht jaar of langer nog op de kalender staan. De Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste jaren de race waar het seizoen eindigt, staat nog tot eind 2030 op de kalender. Hetzelfde geldt voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, de Grand Prix van Oostenrijk en ook de Grand Prix van São Paulo, nadat tijdens het 2023-raceweekend in Brazilië bekend werd dat het contract is verlengd. Eind 2031 lopen de contracten van de Grand Prix in Canada en Miami af, terwijl eind 2032 het contract van de Grand Prix in Qatar en Hongarije afloopt. Tot slot de twee races die er met kop en schouders bovenuit steken dankzij nieuwe contracten: de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van Bahrein. De race in Melbourne heeft dankzij de recente contractverlenging nog een contract tot eind 2037, terwijl de Grand Prix van Bahrein tot eind 2036 terug te vinden is op de F1-kalender. De race in Melbourne staat dus van alles races in de sport nog het langst onder contract. Inmiddels is er nog een extra zeer langlopend contract bijgekomen: de Grand Prix van Spanje verhuist naar Madrid. De hoofdstad heeft een contract tot en met 2035 in de wacht gesleept. De Grand Prix van Groot-Brittannië was de laatste race om een langlopend contract in de wacht te slepen.

Overzicht

Grand Prix Contract tot en met Grand Prix van Italië 2025 Grand Prix van België 2025 Grand Prix van Nederland 2025 Grand Prix van Monaco 2025 Grand Prix van Emilia-Romagna 2025 Grand Prix van China 2025 Grand Prix van Las Vegas 2025 Grand Prix van Mexico 2025 Grand Prix van Azerbeidzjan 2026 Grand Prix van de Verenigde Staten 2026 Grand Prix van Spanje 2026 Grand Prix van Singapore 2028 Grand Prix van Japan 2029 Grand Prix van São Paulo 2030 Grand Prix van Oostenrijk 2030 Grand Prix van Abu Dhabi 2030 Grand Prix van Saoedi-Arabië 2030 (tot 2025 in Djedda, daarna Qaddiya) Grand Prix van Canada 2031 Grand Prix van Miami 2031 Grand Prix van Hongarije 2032 Grand Prix van Qatar 2032 Grand Prix van Groot-Brittannië 2034 Grand Prix van Spanje [Madrid] 2035 Grand Prix van Bahrein 2036 Grand Prix van Australië 2037

Gerelateerd