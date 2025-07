De F1-stand 2025 is weer flink op de schop gegaan als gevolg van de kletsnatte Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Oscar Piastri staat weliswaar nog steeds aan kop in het WK, maar Lando Norris is door zijn zege wel weer angstig dichtbij gekomen. Max Verstappen liep opnieuw averij op en houdt 't nu definitief voor gezien in de titelstrijd. Wel kroop hij weer iets weg bij belager George Russell.

Waar het er gisteren na de kwalificatie op Silverstone nog enigszins rooskleurig uitzag voor Verstappen, viel deze hoop op zondag volledig in het water; letterlijk en figuurlijk. Verstappen vertrok weliswaar van pole, maar werd al snel voorbijgestoken door de beide McLaren's. Toen hij vervolgens ook nog spinde kort na de safety car, was het al helemaal overleven geblazen op het kletsnatte Britse circuit. Verstappen wist er nog een vijfde plaats uit te persen, maar zijn titelaspiraties, als daar überhaupt nog sprake van was, werden definitief de nek omgedraaid. Lando Norris won namelijk de race, terwijl kampioenschapsleider Oscar Piastri als tweede over de streep kwam. Verstappen liep zodoende opnieuw averij op en de achterstand is nu gigantisch.

Verstappen houdt 't definitief voor gezien in titelstrijd

Verstappen staat na de Grand Prix van Groot-Brittannië nog steeds op de derde plek in het klassement, maar met 165 punten is hij mijlenver verwijderd van Norris (226 punten) en Piastri (234 punten). Voor Verstappen is er absoluut geen reden meer om vooruit te kijken. De titelstrijd houdt hij nu definitief voor gezien. Achteruit kijken moet hij nog wel, want George Russell zit hem met 147 punten op de hielen. De Brit van Mercedes finishte echter als tiende tijdens de Grand Prix op Silverstone, dus Verstappen is er wel in geslaagd iets verder weg te kruipen van zijn concurrent. Het gat tussen de twee heren bedraagt na de race in Groot-Brittannië 18 punten.

Hamilton kruipt naar Leclerc toe in F1 WK-stand

De vijfde plek in de WK-stand is nog steeds gereserveerd voor Charles Leclerc, die op Silverstone een dramatische race reed en geen punten scoorde. Zodoende zag hij Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton dichterbij komen. De zevenvoudig wereldkampioen finishte als vierde en scoorde zodoende wel belangrijke punten voor het klassement. Leclerc staat nu op 119 punten, terwijl Hamilton 103 punten heeft verzameld. Daarachter maken Kimi Antonelli, Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon de top tien compleet.

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 team 234 2 Lando Norris McLaren F1 team 226 3 Max Verstappen Red Bull Racing 165 4 George Russell Mercedes AMG F1 147 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 119 6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 103 7 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 63 8 Alexander Albon Williams Racing 46 9 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 37 10 Esteban Ocon Haas F1 23 11 Isack Hadjar Racing Bulls 21 12 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 20 13 Pierre Gasly Alpine F1 19 14 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 16 15 Carlos Sainz Williams Racing 13 16 Liam Lawson Racing Bulls 12 17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 10 18 Oliver Bearman Haas F1 6 19 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 4 20 Franco Colapinto Alpine F1 0 21 Jack Doohan Alpine F1 0

