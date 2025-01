Valtteri Bottas lijkt in 2025 een steeds belangrijke rol in de Formule 1-paddock te gaan spelen. Naast de rol van reservecoureur voor Mercedes, heeft de Fin naar verluidt ook getekend als derde man bij McLaren en Williams.

Valtteri Bottas was jarenlang een vast gezicht op de grid in de Formule 1. De Fin debuteerde in 2013 bij het team van Williams en reed tussen 2017 en 2021 voor het grote Mercedes. Hier moest de inmiddels 35-jarige coureur plaatsmaken voor de komst van George Russell, waarna Bottas vertrok naar het team van Sauber. Na drie kleurloze seizoenen vanwege de niet competitieve performance van het team, werd eind vorig jaar bekend gemaakt dat het contract van de Fin niet zou worden verlengd.

Druk bestaan als reservecoureur

Daarmee leek er een teleurstellend einde aan de toch indrukwekkende loopbaan van Bottas te komen, maar de coureur uit Nastola heeft nog een stip op de horizon. Sterker nog, volgens verschillende media heeft Bottas zelfs drie stippen op de horizon. Eerder werd al bekend gemaakt dat hij in 2025 zal fungeren als reservecoureur voor Mercedes, maar naar verluidt gaat hij diezelfde rol nu ook bekleden voor de klantenteams van Mercedes: Williams en McLaren. De kans is dus erg groot dat we Bottas nog veel in de paddock gaan zien dit jaar.

