De F1 Grand Prix van Las Vegas is de eerste race van de allerlaatste triple-header van het seizoen 2024. Met hoe dicht het veld bij elkaar zit, niet alleen qua snelheid maar ook qua de stand bij de constructeurs, is het geen verrassing dat de upgrades maar blijven komen.

McLaren heeft speciaal voor het Las Vegas Strip Circuit een nieuwe voorvleugel ontwikkeld die voor een betere balans moet zorgen. Ferrari pakt uit in de strijd om het constructeurskampioenschap. Niet alleen de voorvleugel is aangepakt, maar de Scuderia heeft ook een experimentele vloer meegenomen voor een schonere luchtstroom richting de diffuser. De rode bolides zullen wel echter iets hoger moeten worden afgesteld na een ingreep van de FIA. Red Bull Racing volgt McLaren met een baanspecifieke voorvleugel. Daarnaast zal Max Verstappen, die hoopt zijn vierde wereldtitel veilig te stellen dit weekend, ook met nieuwe randen van de vloer uitkomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen ziet FIA reageren op trucjes: "Hopelijk zien we nu de ware performance"

Sauber hoopt op punten

Mercedes en Aston Martin zijn eveneens opzoek naar een betere balans en hebben ieder een baanspecifieke voorvleugel geproduceerd. Bij de Alpine, die in het volledig roze zal uitkomen, zijn de voorhoeken aangepast voor een betere luchtstroom rondom de voorwielophanging. Haas hoopt met een upgrade aan de achterkant van de vloer op verbeterde prestaties. Zoals eerder was aangekondigd, heeft VCARB de achterwielophanging van de Red Bull RB20 overgenomen, maar het zusterteam uit Faenza heeft ook de engine cover, de achterhoeken en zelfs de spiegels aangepast voor de luchtstroom. Bij Kick Sauber zijn de hele vloer en de diffuser compleet op de schop gegaan om hopelijk af te komen van de vuile lucht door de Venturitunnels van de vloer. De Zwitserse renstal is nog altijd het enige puntloze team dit seizoen, maar hoopt daar in Las Vegas, Qatar of Abu Dhabi verandering in te brengen. Williams is het enige team zonder upgrades, mogelijk vanwege alle schade die is gereden in Brazilië.

Gerelateerd