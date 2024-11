Red Bull Racing heeft bij de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) geklaagd over een trucje met de vloer dat naar verluidt door de helft van het F1-veld is toegepast. De autosportbond heeft direct ingegrepen voor de Grand Prix van Las Vegas. Maar welk voordeel leverde dit nieuw ontdekte foefje eigenlijk op?

De FIA introduceerde drie maanden na het dodelijke ongeluk van Ayrton Senna in 1994 een plank onder de auto's. De rijhoogte ging omhoog, waardoor de auto's minder downforce genereerden en langzamer door de bochten gingen, maar de hoeveelheid downforce werd wel constanter en voorspelbaarder. De plank, die overigens lijkt op een stuk hout, terwijl het van de glasvezelversterkte kunststof Permaglass is gemaakt, moet een dikte hebben van 10 millimeter en, wanneer deze nieuw is, overal dezelfde dikte hebben. Tijdens de race mag er maximaal 1 millimeter wegslijten, anders word je gediskwalificeerd.

Satellite skids

Aan de hand van vier titanium skid blocks in de plank kan de technische afdeling van de FIA meten of de plank teveel is weggesleten. Sinds 2022 wordt er gereden met F1-bolides die gebruikmaken van het groundeffect, waardoor de auto zo laag mogelijk tegen het asfalt moet liggen om er zoveel mogelijk downforce uit te halen. De teams mochten ondersteunende skids, zogeheten satellite skids, plaatsen op andere plekken dan de vier meetpunten van de 'normale' skid blocks. Dit was alleen legaal als de satellite skids dezelfde verticale stijfheid en dikte hadden als de skid blocks.

Technical Directive

Volgens onder andere Auto Motor und Sport en Autosport heeft de held van het veld, waaronder Ferrari, Haas en Mercedes, maar niet McLaren, gesjoemeld met de dikte van de satellite skids om de skid blocks te beschermen. Dit heeft de teams die gebruik hebben gemaakt van het foefje, een voordeel opgeleverd, omdat ze met het afstellen van de rijhoogte minder rekening hoefden te houden met het schrapen van de plank. Een lagere rijhoogte betekende meer downforce en meer downforce betekende natuurlijk meer snelheid door de bochten.

De FIA werd door Red Bull Racing op het gesjoemel gewezen tijdens de Grand Prix van São Paulo. Naar verluidt wilde Ferrari uitstel hebben tot Qatar, maar de internationale autosportbond heeft meteen ingegrepen en zou een zogeheten Technical Directive hebben gelanceerd voor Las Vegas. Dit betekent dat Ferrari, evenals de naar verluidt vier andere teams, de auto iets hoger moet afstellen nu de dikte van de satellite skids niet zo goed de skid blocks kunnen beschermen als voorheen. Dat kan meerdere honderdsten van een seconde per ronde verlies opbrengen, een groot verschil met hoe dicht het veld tegenwoordig op elkaar zit.

