Het had niet veel gescheeld of Yuki Tsunoda kon dit weekend niet in actie komen tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas. Met kunst en vliegwerk kwam hij bij aankomst in de Verenigde Staten door de douane heen.

In gesprek met Motorsport.com zegt Tsunoda dat hij bijna niet de Verenigde Staten binnen was gelaten. "Gelukkig lieten ze me binnen na een paar discussies, heel veel discussies eigenlijk. Ik werd bijna terug naar huis gestuurd. Alles is nu goed, maar ja, gelukkig ben ik hier.” Tsunoda geeft vervolgens meer uitleg. "Er was mijn fysio met wie ik reis. Het is duidelijk dat als je door de douane gaat, je individueel gaat, toch? Opeens zette hij [de ambtenaar] me gewoon in de kamer en toen ik een gesprek had, had ik zoiets van: kan ik de persoon met wie ik ga reizen meenemen? Misschien kan hij een beetje helpen om wat meer uit te leggen over mezelf en de situatie in de Formule 1? Maar ik mocht hem niet meenemen of zelfs maar iemand bellen. Ik wilde ook het team bellen, of misschien de F1, zodat ze me konden helpen. Maar in die kamer kun je niets doen.”

Tsunoda voelde veel druk vanuit douane VS

Volgens Tsunoda had hij alles gedaan wat hij kon. “Ik heb de visa en alles geregeld. Het is spijtig. Ik denk dat ik bij de laatste drie probleemloos binnenkwam. Dus het voelde een beetje vreemd dat ik werd tegengehouden en een goed gesprek had. Misschien had ik een pyjama aan en lijkt de kleur op een... Ik weet het niet. Het voelt gewoon alsof er veel druk werd uitgeoefend vanuit hen en ik kon niets zeggen. Anders heb ik het gevoel dat ik meer in de problemen kom als ik iets zeg. Gelukkig ben ik er soepel doorheen gekomen.”

GP Las Vegas begin van triple header om F1-seizoen af te sluiten

De Grand Prix van Las Vegas, die dit weekend verreden gaat worden, is de eerste van de laatste drie races van het seizoen 2024. Na komend weekend zullen achter elkaar de raceweekenden in Qatar en Abu Dhabi verreden gaan worden. Daarna zal het weer tot in februari gaan duren voordat de testdagen op het programma staan en het seizoen weer gaat beginnen. Vorig jaar won Max Verstappen de Grand Prix van Las Vegas.

