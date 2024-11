Lando Norris heeft na de kritiek die hij kreeg over zijn uitspraken omtrent de zege van Max Verstappen in Brazilië gereageerd op zijn eigen uitspraken, die volgens de Brit 'uit context zijn gehaald'.

Norris maakte een pitstop voor de rode vlag, terwijl Verstappen dat met Pierre Gasly en Esteban Ocon pas na de rode vlag deed. De Nederlander kreeg zo een gratis pitstop en won uiteindelijk mede daardoor de race. De Nederlander heeft nu nog drie punten nodig in Las Vegas om het kampioenschap te winnen. Norris baarde na de 21ste race van 2024 opzien door meerdere keren te stellen dat het vooral geluk was waardoor Verstappen de race gewonnen had. "Dat is het leven soms. Zij [de top drie] namen een gokje en dat betaalde zich uit, dat is geen talent, dat is gewoon geluk." Daarnaast gaf de Brit nog een paar keer aan dat het meer met geluk te maken had dat het voor Verstappen en de twee coureurs van Alpine goed is gevallen.

Norris reageert op eigen uitspraken richting Verstappen

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas wordt Norris gevraagd om terug te blikken op die uitspraken, waar hij behoorlijk wat kritiek op heeft gekregen. "Tegenwoordig worden veel dingen uit context gehaald. Zo bedoelde ik het niet. Aan de andere kant realiseer ik dat je niet iedereen aan je kant kunt hebben. Dat heb ik dit jaar wel geleerd. Ik heb er misschien meer vijanden, maar ook meer supporters bij gekregen dit seizoen”

