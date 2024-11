De FIA zou zich voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Las Vegas weer hebben gefocust op het voorkomen van een trucje waar '50% van de grid' gebruik van zou maken. Dit keer wees Red Bull op het gebruik van het foefje bij de concurrentie. De FIA zou na een dreigement vanuit het team van Max Verstappen nu hard in hebben gegrepen.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. Het zou gaan om een trucje dat onder meer door Mercedes, Haas en Ferrari in gebruik is genomen en door Red Bull zou zijn aangekaart. McLaren zou er geen gebruik van maken, net zoals Red Bull zelf logischerwijs. Het trucje heeft gevolgen voor het slijten van de vloer. Dit kan gebeuren als de auto te laag is afgesteld en langs de grond gaat. Dit kan tevens reden zijn voor de FIA om je te diskwalificeren. Toch willen de teams de auto, gezien de bolides van dit tijdperk, zo laag mogelijk afstellen om zoveel mogelijk snelheid te vinden.

Trucje door FIA verboden voor GP Las Vegas

Het trucje, dat dus door 50% van de teams gebruikt zou worden, heeft vooral impact op de skid blocks. Die zouden zijn voorzien van extra bescherming aan de achterkant, zodat de plank minder zou slijten en de auto toch lager afgesteld kon worden. Red Bull kaartte het trucje aan bij de FIA en begon te dreigen met een protest als de FIA zelf niet zou ingrijpen. Dit zou het autosportorgaan nu dus hebben gedaan door de bescherming te verbieden. Aangezien het trucje voor veel extra snelheid en dus betere en consistentere rondetijden kan zorgen bij de teams die het gebruiken, zou het verbod voor Ferrari en Mercedes bijvoorbeeld voor grote problemen kunnen gaan zorgen. Zeker ook omdat de auto hier meestal op is afgesteld en de vloer het belangrijkste onderdeel van de huidige auto's is.

Volgende trucje voor de FIA

Het is dit jaar het volgende trucje dat ontdekt is door een team en is aangekaart bij de FIA. Zo was er onder meer al gedoe over de vleugels van McLaren, het aanpassen van de rijhoogte na parc ferme bij onder meer Red Bull en de vloeistof die door teams zoals McLaren zou worden toegevoegd om de bandentemperatuur naar beneden te halen en snelle slijtage te voorkomen. Dit nieuwe trucje, extra bescherming tegen het slijten van de vloer, zou nu dus door de FIA in ieder geval verboden zijn.

