George Russell, die voorzitter is van de GPDA (vakbond coureurs), heeft nogmaals duidelijk proberen te maken dat de coureurs klaar zijn met de situatie bij de FIA. Tevens maakt de Brit duidelijk dat de vakbond niks heeft gehoord van de FIA na of omtrent het ontslag van wedstrijdleider Niels Wittich.

Tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het weekend in Las Vegas gaat Russell, die als voorzitter een soort van woordvoerder is van de vakbond GPDA is, in op het ontslag van Wittich. Volgens Russell kregen zowel de vakbond als de coureurs zelf niks te horen vanuit het autosportorgaan voor het nieuws over het ontslag van Wittich en heeft de GPDA nog steeds niks gehoord. “Nee. Nog niet, waar ik een beetje verbaasd over ben, maar misschien komt er nog iets. Wie weet.”

Russell wil namens GPDA vragen stellen over boetes

Volgens Russell is het grootste probleem voor de GPDA momenteel dat het, ondanks dat ze het al een paar keer gevraagd hebben, nog steeds niet duidelijk is waar de uitgedeelde boetes voor de coureurs naartoe gaan. “Ik denk dat toen we een paar jaar geleden van de FIA hoorden over de presidentsverkiezingen, ze het uiteindelijk hadden over transparantie, waar het geld wordt geherinvesteerd in het racen aan de basis, waar we allemaal voorstander van zijn. Als het gaat om een aantal van deze grote boetes. Er zijn een aantal coureurs op de grid die zich deze boetes gemakkelijk kunnen veroorloven. Er zijn misschien wat nieuwelingen op de grid die zich geen boete van $1 miljoen kunnen veroorloven. Als we weten waar dat geld wordt geherinvesteerd en of het naar de basis of trainingsprogramma's gaat. We willen gewoon transparantie en inzicht in wat er vanaf het begin is beloofd.”

Russell en GPDA klaar met 'instabiele' situatie FIA

Russell moet ook toegeven dat de F1-coureurs en de GPDA klaar zijn met de huidige situatie bij de FIA, die instabiel zou zijn. “We erkennen dat iedereen zo hard mogelijk werkt om zijn werk zo goed mogelijk te doen. Er is duidelijk een enorme hoeveelheid verandering binnen de FIA, dus het is duidelijk niet de meest stabiele plek. Misschien is het daarom een beetje lastig geweest om sommige veranderingen die we wilden doorgevoerd te krijgen. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen kant van het verhaal. Zoals ik al zei, ik denk dat als we het gevoel hebben dat er naar ons geluisterd wordt en dat sommige van de veranderingen waar we om vragen worden doorgevoerd, omdat we het uiteindelijk alleen maar doen in het belang van de sport, ons vertrouwen misschien zal toenemen. Er zijn een aantal coureurs die de situatie waarschijnlijk zat zijn. Het lijkt alleen een beetje de verkeerde kant op te gaan.”

