Lando Norris weet dat hij voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Las Vegas voor een lastig karwei staat om nog wereldkampioen te worden in F1 en het gevecht met Max Verstappen winnend af te sluiten. Geeft hij op? Nee.

Tijdens de persconferentie van de FIA in Las Vegas, waar Norris bij aanwezig was, blikt Norris nog een keer terug op het teleurstellende afgelopen raceweekend. "Je moet het leren accepteren. Twee dingen maakten Brazilië moeilijk. Eén was dat zoiets zo laat in het seizoen gebeurde. Ik denk dat als het eerder in het seizoen is, het meer het geval is en je later wel ziet wat er gebeurt. Maar dit was bijna een bepalend moment voor het kampioenschap. Het was een bepalend moment voor het kampioenschap. De deuren zijn bijna gesloten."

Norris was 'een week lang down' na GP Brazilië

Volgens Norris heeft zijn resultaat en de overwinning van Verstappen in Brazilië hem een week lang achtervolgd. "Een week lang was ik behoorlijk down na Brazilië, omdat ik me realiseerde dat ik de dingen nu niet meer in de hand had, niet meer binnen handbereik. En dat is een moeilijk besef als de hoop en het geloof zo hoog zijn en het dan ineens zo onderuit wordt gehaald, dat is behoorlijk demotiverend en niet het beste gevoel. Maar je leert het te accepteren. Zo is het leven."

Norris heeft kampioenschap nog niet opgegeven

Norris geeft echter niet op, ook niet in Las Vegas, waar hij drie punten meer moet scoren dan Verstappen om te voorkomen dat de Nederlander komend weekend al wereldkampioen wordt. "Ik zeg niet dat het voorbij is. Ik zeg pas dat het voorbij is als het voorbij is. Op dit moment is het ver buiten bereik. We hebben goed gepresteerd, maar ik heb veel geluk nodig. Het is alsof ik drie races moet winnen en Max drie races niet moet finishen. Het is een schaakspel. Ik sta er alleen voor en Max heeft al zijn pionnen klaarstaan om me aan te vallen."

