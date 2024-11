Hoewel Lando Norris nog een theoretische kans heeft op de wereldtitel, verwacht enkelvoudig racewinnaar Pierre Gasly dat Max Verstappen 'gewoon' het kampioenschap mee naar huis gaat nemen. De Fransman zag Verstappen de laatste paar raceweekenden optimaliseren, waardoor hij nu met een voorsprong van 62 punten het weekend start.

Daar waar Red Bull in het 2023-seizoen nog een staaltje dominantie kon laten zien, is dat in 2024 wel anders. Het seizoen begon nog uiterst sterk, maar vanaf de wedstrijd in Miami maakte McLaren duidelijk dat het ook kon knokken om de zeges. Het papaja-oranje team heeft de leiding in het klassement voor de teams al te pakken, maar de rijderstitel lijkt toch wel een zekerheidje te worden voor Verstappen. Voor Gasly, die met Verstappen het podium deelde in Brazilië, is het simpelweg loon naar werken.

'Frustrerend voor sommigen, dat Max op zo'n hoog niveau opereert'

In gesprek met Sky Sports F1 legt Gasly uit dat de vierde titel voor Verstappen, meer dan verdient is. "Hij is extreem sterk en dat kan voor niemand een verrassing zijn. Het kan misschien frustrerend zijn voor sommige mensen of fans omdat hij op zo'n hoog niveau opereert de laatste jaren", zo kijkt Gasly zijn ogen uit. De dominantie van Red Bull was aan het begin van het jaar nog wel aanwezig, zo benadrukt de Fransman. "Aan het begin van dit seizoen, fair enough, had hij misschien wel de snelste auto, maar recentelijk hebben we Ferrari en McLaren gezien, die ook konden knokken."

Max is niet makkelijk te verslaan, Lewis en Lando kunnen daarover meepraten

In Austin en Mexico kwam Verstappen zijn directe titelrivaal tegen en daar waar het in Texas nog met een sisser en een straf afliep voor Norris, was het in Mexico juist Verstappen die alles uit de kast haalde om de Brit achter zich te houden en daarbij tot twee keer toe een tien seconden-straf kreeg. Uiteindelijk heiligt het doel de middelen en Verstappen is op weg naar zijn vierde titel. "Hij heeft geen enkele foute stap gezet in de laatste paar weekenden, pakte de punten toen het moest. Hij gaat nu met een flinke voorsprong de laatste races in en dat heeft hij verdiend. Het is niet makkelijk om Max te verslaan. Lewis [Hamilton] en Lando kunnen daarover meepraten. Hij heeft gewoon weer een enorm sterk seizoen gereden", aldus Gasly.

