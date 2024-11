Één van de grootste rivalen van Max Verstappen in de jaren naar de Formule 1 toe, Esteban Ocon, onthult dat hij er toch wel van baalt dat hij in de Formule 1 nog geen gevecht met Max Verstappen heeft kunnen hebben. De Fransman is van mening dat Verstappen dubbel en dwars zijn vierde titel verdient en stelt dat alle verhalen over een verkeerde verhouding tussen het duo, niet kloppen.

Ocon en Verstappen zijn elkaar een aantal keren op de baan in de Formule 1 tegengekomen, maar het materiaal verschilde altijd enorm. Zo was Verstappen op weg naar de zege in Brazilië in 2018, toen Ocon zich van een rondje achterstand wilde ontdoen, maar daardoor misschien wel iets te veel risico nam bij de koploper. Het duo kwam met elkaar in aanraking en Verstappen zag de zege daardoor naar Lewis Hamilton gaan. De Nederlander kwam achteraf nog wel verhaal halen bij Ocon, waarbij er een duw werd uitgedeeld. Hiervoor moest Verstappen uiteindelijk een taakstraf uitdienen. Ook in de Grand Prix van Brazilië in 2024 is het duo elkaar tegengekomen. Na de laatste herstart vertrok Verstappen vanaf P2 en koploper Ocon kon die leidende positie niet verdedigen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko heeft vertrouwen in Las Vegas: "Het ziet er eigenlijk niet zo slecht uit voor ons"

"Iedereen denkt dat we elkaar haten"

Bij MotorsportWeek legt Ocon uit dat er wat verkeerde verhalen bestaan over de relatie tussen de twee. "Iedereen denkt dat we elkaar haten, maar dat is niet zo. Ik kan het waarderen dat hij heel hard racet. Het is heel eenvoudig en het hangt allemaal af van wie als eerste over de finish komt. Met Max is er geen sprake van onzin", zo legt de enkelvoudig racewinnaar uit. Verstappen kan in Las Vegas zijn vierde titel pakken en dat zou volgens Ocon dan ook niet meer dan terecht zijn. "Als ik kijk naar wat Max laat zien, zou hij het echt verdienen om te winnen. Hij werkt elke race keihard. Hij pakt poleposities, ook met een auto die op dit moment niet de snelste is. Die auto is nog steeds heel snel, maar niet meer de beste. Maar ik hoop wel dat hij uiteindelijk wint, want dat zou hij verdienen."

OOK INTERESSANT: 'Red Bull en Alpine jagen op Colapinto: Argentijnse pers verwacht aankondiging in Las Vegas'

Ocon wil samen met Verstappen knokken om titels

Ocon verdedigt vanaf 2025 de kleuren van Haas, maar zal zich dus vooral moeten richten op het middenveld. De Fransman hoopt echter wel binnen afzienbare tijd met Verstappen te kunnen knokken om de zeges, want dat deed het duo ook in de jaren voor de Formule 1. "Ik ben echt geïrriteerd dat ik nog niet met hem heb kunnen vechten in mijn Formule 1-carrière. We zitten altijd in een andere auto, op een ander niveau, en dat zal hopelijk veranderen. Ik hoop dat we in de toekomst vooraan kunnen strijden, want in mijn eerste jaren op internationaal niveau was Max duidelijk mijn grootste concurrent. Ik ben hele kampioenschappen aan hem kwijtgeraakt, omdat ik in de World Series Karting bijvoorbeeld tweede werd. Maar toen kreeg ik wraak in de Formule 3, dus dat was leuk", aldus Ocon.

Gerelateerd