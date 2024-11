Volgens dr. Helmut Marko is er nog een hele kleine kans op het binnenhengelen van de constructeurstitel in 2024. De Oostenrijker wijst namelijk naar de racepace van de RB20 tijdens de sprintrace in Brazilië, waarbij Max Verstappen het duo van McLaren, dat voor hem reed, redelijk kon bijhouden.

Met de laatste drie Grands Prix voor de boeg en nog één sprintrace worden de punten steeds schaarser. In het constructeursklassement staat McLaren momenteel met 593 punten bovenaan. Ferrari heeft 557 punten weten te verzamelen en Red Bull heeft er voorlopig 544 achter de naam staan. Het gat is voor het Oostenrijkse team nog aanzienlijk, maar Marko put hoop uit de racepace die in Brazilië is gezien.

Artikel gaat verder onder video

Marko geen fan van Las Vegas Grand Prix

De organisatie in Las Vegas pak dit weekend groots uit, Marko is daar minder enthousiast over. "Die gekke stad, de gokautomaten waar je langs moet als je door de hotellobby loopt, de race ’s nachts ... tja. Het geluk vorig jaar was dat de race geweldig was – maar het evenement als geheel heeft de grote verwachtingen lang niet waargemaakt. Bovendien heeft de GP bij de lokale bevolking niet echt veel draagvlak. Omdat bijna alles is afgezet, moet je overal enorm lange omwegen maken. En vanwege de slechte vliegverbindingen moeten we ook nog een dag eerder aankomen."

Red Bull maakt nog kans op constructeurstitel volgens Marko

Wat betreft de sportieve aspecten is Marko wel enthousiast. Zo kan Verstappen in Las Vegas beslag leggen op zijn vierde titel: "Daarvoor zou ik de extra drukte in Las Vegas graag op de koop toe nemen. Het ziet er eigenlijk niet zo slecht uit voor ons: onze auto was in Brazilië ook in droge omstandigheden snel, terwijl Max in de regen gewoon een klasse apart was. Als we dit jaar de titel ook winnen, dan is dat vooral te danken aan Max. Met zijn uitzonderlijke rijvaardigheid heeft hij de periodes waarin de auto echt niet goed was volledig weten te verbloemen", zo gaat Marko verder. Ook sluit hij de constructeurstitel nog niet uit: "Nu hebben we nog drie races, die zouden we toch redelijk moeten kunnen afronden. Misschien lukt het ons uiteindelijk toch nog."