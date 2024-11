Lando Norris heeft de commotie rondom een aantal van zijn recente uitspraken ook meegekregen. De McLaren-coureur legt uit dat hij misschien in het heetst van de strijd weleens een verkeerd woord eruit floept, maar dat hier door sommige mensen teveel achter wordt gezocht.

Voor Norris lijkt de titelstrijd na de wedstrijd in São Paulo erop te zitten. Regerend kampioen Max Verstappen kan namelijk met een beetje geluk in Las Vegas beslag leggen op zijn vierde wereldtitel. Norris viel dit seizoen een aantal keren op door wat ongelukkige uitspraken direct na de race, zoals bijvoorbeeld in Brazilië. Daar stelde de McLaren-coureur dat Verstappen, maar ook Esteban Ocon en Pierre Gasly simpelweg hadden geprofiteerd de rode vlag, waardoor ze op het podium eindigde. Hoewel er verraderlijke omstandigheden in São Paulo waren, benadrukte Norris destijds dat het niet op talent neerkwam, maar slechts een portie geluk.

'Mensen gebruiken dat tegen me'

In gesprek met The Race legt Norris uit dat hij de kritiek die op die uitspraken zijn gekomen, ook heeft gelezen. Daar wordt Norris van arrogantie verweten, maar juist dat vindt hij apart. "Ik vind het een beetje vreemd, want ik lees al die dingen. Bepaalde dingen snap ik niet, hoe mensen dat beeld hebben gekregen. En dat is wanneer ik altijd weer moet terugkomen bij de mensen die me echt kennen, en weten dat dat niet het geval is. Wanneer mensen denken dat mijn ego te groot is of zoiets, dan kan dat niet verder van de waarheid afstaan, vooral als ik aan het rijden ben. Misschien kies ik soms de verkeerde woorden of zo, en gebruiken mensen dat op de een of andere manier tegen me."

