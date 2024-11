Het avontuur van Nyck de Vries in F1 duurde in 2023 niet heel erg lang. De Nederlander heeft nu echter weer eens de kans gekregen om achter het stuur te kruipen van misschien wel de beste F1-auto van dit moment.

Dit weet Motorsport.com woensdag te melden. Het zou gaan om een test namens McLaren, dat momenteel bovenaan staat in F1 bij de constructeurs en een grote kans maakt om het kampioenschap. De test zou zou zijn geweest in Zuid-Frankrijk op het circuit Paul Ricard. Verdere details, zoals om welke F1-auto het gaat en wat het doel van de test was, zijn niet bekend.

De Vries in F1

Nadat De Vries actief was geweest in F2 en daar zelfs kampioen was geworden, bleef een kans in F1 lang uit. De Nederlander ging vervolgens naar de elektrische klasse Formule E, waar hij met Mercedes wereldkampioen werd. Uiteindelijk was daar in 2022 zijn, zei het onverwachte, debuut in F1. De Nederlander mocht Alex Albon vervangen in Monza en deed dit met succes door zelfs punten te scoren. In 2023 kreeg hij de kans bij Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull. Dit ging echter niet zoals De Vries had gehoopt, want de Nederlander werd nog voor de zomerstop vervangen door Daniel Ricciardowe. In 2024 is De Vries vooral actief geweest in het World Endurance Championship. Daar werd hij dit seizoen derde met zijn team van Toyota, het team waar hij ook in 2025 voor in actie gaat komen.

