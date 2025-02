Nederlandse motorsportlegende Gijs van Lennep denkt dat Nyck de Vries nooit succes had kunnen hebben in de Formule 1, gezien De Vries sommige circuits te gevaarlijk vond, iets wat een coureur van het hoogste niveau volgens Van Lennep niet zou moeten vinden.

Van Lennep won in de jaren '70 twee keer de 24 uur van Le Mans. In 1971 deed hij dit samen met Dr Helmut Marko in de legendarische Porsche 917K, waar hij het afstandsrecord verbrak en voor bijna veertig jaar zou behouden. Vijf jaar later won hij de prestigieuze race opnieuw, ditmaal met Jacky Ickx in de Porsche 936, en hierna besloot de Nederlander met pensioen te gaan. "Je moest je in die tijd, bij wijze van spreken, dood willen rijden," vertelt Van Lennep bij Langs de Vangrails op Ziggo Sport. "Daar moest je absoluut niet bang voor zijn, anders kon je meteen uitstappen." Ook was Van Lennep actief in de Formule 1, waar hij in totaal aan acht Grands Prix startte over een periode van vijf jaar, en twee keer in de punten eindigde - iets wat destijds alleen aan de top zes besteed was. Hij is uitgeroepen tot de beste Nederlandse coureur van de twintigste eeuw.

Dan kan jij nooit in de Formule 1 zitten

Van Lennep is inmiddels 82 jaar oud, maar volgt de Formule 1 nog altijd. Waar Max Verstappen de laatste vier titels binnen wist te slepen, was Nyck de Vries niet zo succesvol in zijn tijd in de koningsklasse. Van Lennep denkt dat dit ligt aan de mentaliteit van De Vries. "Ja, daar moet ik het eigenlijk niet over hebben, maar onze vriend De Vries, die heel hard kan rijden hoor, maar die over bepaalde circuits nú nog heeft gezegd van 'Ja, dat is toch wel een gevaarlijk circuit' - dan kan jij nooit in de Formule 1 zitten. Want er zijn geen gevaarlijke circuits. Wij reden met 300 tussen de huizen door op Spa [Francorchamps], met één strobaaltje tegen het huis aan. Als je daar een lekke band krijgt, dan vind je niets meer terug van de auto niet, en van de rijder niet, van niemand niet."

