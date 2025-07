Hoe laat begint het F1-raceweekend in Groot-Brittannië op Silverstone?

We zijn bijna halverwege het F1-seizoen van 2025. De twaalfde van 24 ronden wordt dit weekend gehouden. De Britse Grand Prix op Silverstone begint vandaag met de twee vrije trainingen, maar hoe laat precies? GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze vrijdag.

De Britse Grand Prix wordt voor de tachtigste keer georganiseerd. De eerste wedstrijd ooit van het wereldkampioenschap werd in mei 1950 op Silverstone verreden. Vanaf 1955 wisselde Silverstone ieder seizoen met een ander circuit af. Eerst was dit Aintree, maar tussen 1964 en 1986 werd de Britse Grand Prix in de even jaren op Brands Hatch gehouden. Naast de Formule 1 komen ook de FIA Formule 2 met kampioenschapsleider Richard Verschoor en FIA Formule 3 met Laurens van Hoepen in actie. Tevens staat de Britse Formule 4 in het voorprogramma, waar Red Bull-junior Fionn McLaughlin eerste ligt in de tussenstand.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull is met deze dure voorwaarde gekomen voor Verstappen om exit-clausule te activeren'

Weer en tijdschema

Het lijkt vrijdag prachtig weer te worden in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de BBC wordt het 24°C en zonnig tijdens de eerste twee trainingssessies. Maar op zaterdag en zondag kan het weer omslaan met wisselvallig buien.

Omdat het de Britse Grand Prix is, moeten we rekening houden met een uur tijdsverschil. Voordat de Formule 1-coureurs in actie komen, worden eerste de trainingen gehouden van de F3 en F2 om 9:45 uur en 11:00 uur Nederlandse tijd, respectievelijk. VT1 van de koningsklasse staat op de planning voor 13:30 uur, gevolgd door de F3-kwalificatie om 15:00 uur en F2-kwalificatie om 15:55 uur. De tweede vrije training van de Formule 1 begint om 17:00 uur. De vrijdag op Silverstone wordt afgesloten met de training voor de F4. De Porsche Supercup is niet aanwezig.

Gerelateerd