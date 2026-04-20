Toto Wolff legt uit dat alle gesprekken over het toekennen van Additional Development and Upgrade Opportunities-tijd (ADUO) te veel draaien om het boeken van tijdwinst. De Oostenrijker vertelt onder meer aan Autoracer dat het vooral een hulpmiddel is waarvan bijvoorbeeld Honda gebruik moet maken, en dat het vooral geen nieuwe ontwikkelingsoptie mag worden.

De FIA heeft het ADUO-programma in 2026 in het leven geroepen. Het systeem is bedoeld om motorfabrikanten te helpen die een te grote achterstand hebben op de snelste power unit. Daarbij geldt dat het verschil tussen de langzaamste en de snelste krachtbron meer dan twee procent moet bedragen. Pas dan krijgt het desbetreffende merk extra ontwikkelingstijd. Daarnaast beoordeelt de FIA de achterstand na elke zes races van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Wolff ziet dat echter anders en benadrukt dat het toekennen van extra ontwikkelingstijd niet zomaar moet worden uitgedeeld: "Het principe van de ADUO is om teams die problemen hebben met hun motor de kans te geven een inhaalslag te maken, maar niet om andere teams in te halen. Het moet heel duidelijk zijn dat elke beslissing over welk team de ADUO krijgt, een grote impact kan hebben op de prestaties en het kampioenschap als deze niet met absolute precisie, duidelijkheid en transparantie wordt genomen." Enkele motorleveranciers zien het als een mogelijkheid om de snelste motor te bouwen: "Het moet duidelijk zijn dat er geen ruimte is voor ‘spelletjes’. De juiste instelling is nodig in de manier waarop de FIA de ADUO toepast."

'Honda verdient hulp'

In de ogen van Wolff is er slechts één motorleverancier die hulp nodig heeft, namelijk Honda: "Zoals ik het zie, is er één motorfabrikant met een probleem en moeten we hen helpen, terwijl de anderen min of meer op hetzelfde niveau zitten." Daarbij lijkt Wolff ook voor de positie van Mercedes te vrezen: "Ik zou zeer verrast en zelfs teleurgesteld zijn als de beslissingen over ADUO de concurrentiehiërarchie zouden verstoren." De teambaas van Mercedes benadrukt: "De ADUO was altijd bedoeld als een herstelmechanisme, niet als een sprong voorwaarts."

Gerelateerd