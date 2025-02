Nyck de Vries is inmiddels alweer in het deel van zijn carrière waarin de Formule 1 een gepasseerd station leek. In de beginfase van zijn loopbaan toen hij nog in het karting actief was gold hij echter als groot talent. Hij onthult met welke teams hij allemaal in gesprek was destijds.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries kwam na een periode van slechts tien races tot een einde. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de 29-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Helmut Marko en consorten was vroegtijdig opgeraakt. Inmiddels rijdt hij zijn races in de Formule E en het World Endurance Championship en lijkt hij zijn plezier weer terug te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull

Voordat De Vries in 2023 mocht instappen bij het team van Red Bull had hij er al een aardige loopbaan op zitten. In het karting en de opstapklassen gold hij als een groot talent en dus zaten ook de grootmachten uit de Formule 1 achter hem aan: "Ik had al aan het einde van 2009 getekend bij McLaren toen ik nog bij de junioren het Europese kampioenschap en al de WSKS won. Die winter tekende ik met McLaren en was toen onderdeel van hun Young Driver Programme. Ik heb geen formeel aanbod gehad van Red Bull, maar ik heb in Monza met dr. Marko gesproken", citeert Motorsport.com.

Niet alleen Red Bull hengelde destijds naar zijn diensten: "Maar zeker in Maranello [bij Ferrari], daar ontmoette ik [toenmalig teambaas] Stefano Domenicali. Hij is nu natuurlijk de baas van F1. We hebben daar verschillende gesprekken gevoerd, ook met andere mensen, maar we hadden het idee dat we de aanpak van het juniorenprogramma van McLaren voor ons het meest comfortabele zou zijn, vandaar dat we die kant op gingen. Het was een bevestiging dat we op de goede weg waren. Maar we wisten dat de weg naar het einddoel, wat hopelijk Formule 1 zou zijn, extreem lang zou zijn en dat we onderweg wat hobbels zouden meemaken. De reis zou heel lang worden, maar het was een fijn dat we het goed deden en dat er interesse in me was."

Gerelateerd