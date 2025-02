Nyck de Vries heeft van zich laten horen, nadat Red Bull-topman Helmut Marko onlangs uitsprak dat de aanstelling van de Nederlander bij AlphaTauri zijn "grootste fout" is geweest.

Nyck de Vries maakte in 2023 zijn debuut als fulltime-coureur in de Formule 1 bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing. Met een Formule 2-titel en wereldkampioenschap Formule E-achter zijn naam, had de Nederlander destijds al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Toen de coureur uit Friesland tijdens de Grand Prix van Italië in 2022 punten scoorde in een Williams als eenmalige vervanger van Alexander Albon, wist Red Bull-topman Helmut Marko genoeg. De Oostenrijker bood De Vries een zitje bij AlphaTauri aan voor het seizoen van 2023, als vervanger van de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly.

Kort avontuur voor De Vries

Het avontuur bleek echter van korte duur. De Vries werd al na tien races weer op straat gezet vanwege tegenvallende prestaties, wat de deur openzette voor een rentree van Daniel Ricciardo. "Mijn grootste fout?", vertelde Marko afgelopen maand bij Autosprint. "Nyck de Vries, zonder twijfel. Hij deed het erg goed tijdens zijn debuut in de Williams op Monza, maar toen hij eenmaal bij ons team was gearriveerd, verbeterde hij niet. Hij had een uitmuntend cv, maar de stopwatch loog niet. In zijn pogingen om sneller te gaan, maakte hij juist fouten."

De Vries reageert op Marko

In de podcast Cool Room heeft De Vries van zich laten horen: "Je voelt een dubbele druk. Je voelt een externe druk vanuit de media, maar vanuit het team word je intern ook op de proef gesteld. Alles wat je doet, wordt onder een vergrootglas gelegd", klinkt het. "Dag en nacht voel je dat er over je wordt geschreven en gepraat. Ik probeerde het te negeren, maar je voelt nog steeds dat die druk er is. Vanaf het tweede weekend werd er al over een wissel gesproken. Dat hielp mij niet om goed te presteren."

