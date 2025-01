Frans Verschuur is - zoals bekend - over het algemeen geen groot fan van Nyck de Vries. De voormalig teambaas heeft zich in het verleden al meermaals kritisch uitgelaten over de Nederlandse coureur en ook dit keer neemt hij geen blad voor de mond en vertelt hij wat hij vindt van de rijder uit Friesland.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries kwam na een periode van slechts tien races tot een einde. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de 29-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Helmut Marko en consorten was vroegtijdig opgeraakt. Inmiddels rijdt hij zijn races in de Formule E en het World Endurance Championship en lijkt hij zijn plezier weer terug te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Over het paard getild

Eén van de grootste criticasters op De Vries was doorgaans Verschuur. In gesprek met Grand Prix Radio krijgt hij nu de vraag 'waarom hij altijd zo op De Vries aan het haten was en of er iets is voorgevallen'. "Het is geen haten, zijn houding destijds vond ik verschrikkelijk. Hij heeft een interview gedaan met Rob Kamphues, die is helemaal naar Monaco gegaan om met hem een interview te doen over de toekomst over de Formule 1. Dan zit hij op een muurtje met de zon in de rug met een zonnebril op in een interview met de Nederlandse fans. Dat doe je niet. De Nederlandse fans, daarvoor was het, die kijk je aan in de camera. Zo geef je iemand een interview. Hij geeft dan een antwoord en kijkt een beetje verveeld om zich heen. Hij was, vond ik, gewoon een vervelend mannetje. Ik ken zijn vader, daar heb ik mee geracet, dat is een aardige vent. Hij is gewoon een over het paard getild jongentje geweest."

Vreselijk arrogant

Volgens Verschuur is de situatie na de Formule 1 wél verbeterd: "Nu is hij weer met beide beentjes op de grond. Als je hem nu een interview ziet geven, is het gewoon een goed interview. Zonder die hautaine houding." Hij stipt ook aan waarom het mis is gegaan in de Formule 1: "Zijn fout is geweest om geen manager te nemen die hem daar op wees. Nee, dat hoeft niet. Een goede manager had altijd een contract gehad dat als je eruit gaat en een ander erin komt, stel dat hij gewond raakt dan kom je er terug in. Maar nee, hij was helemaal weg. Toen ging toevallig in Zandvoort Ricciardo eruit. Toen kwam Lawson. Hij had met een manager veel verder kunnen zijn." Hij sluit af over de houding van de Nederlander: "Ik had tegen zijn houding heel veel. Ik vond hem vreselijk arrogant. Dat moet je niet willen voor de fans joh, schei uit."

