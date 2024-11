Hoewel alle stoeltjes voor volgend jaar inmiddels officieel zijn ingevuld, maken Red Bull en Alpine nog altijd jacht op Williams-coureur Franco Colapinto, zo meldt LastWordsOnSport. Het medium ziet het zusterteam van Red Bull als ideale volgende stap voor de Argentijn en stelt dat het Oostenrijkse team hierdoor de beste papieren in handen heeft om de jongeling over te nemen.

Colapinto heeft met zijn invalbeurt voor Logan Sargeant Williams met een luxeprobleem opgezadeld. Zo weet het team dat Carlos Sainz komend jaar de boel komt versterken, met Alexander Albon in het stoeltje naast de Spanjaard. Colapinto werd na de race in Zandvoort naar het Formule 1-team gehaald, Sargeant was namelijk betrokken bij de zoveelste klapper. Colapinto wist in zijn invalbeurten hoge ogen te gooien, maar Williams kan de 21-jarige coureur geen zitje aanbieden voor komend jaar.

'Red Bull heeft streepje voor op Alpine'

Williams hoopt daarom Colapinto in 2025 bij Alpine of Red Bull/Visa Cash App RB te stallen. Christian Horner en Helmut Marko hebben echter eerder al uitgelegd dat een leenconstructie niet de voorkeur geniet, maar blijven wel in gesprek met Williams. Ook Alpine zou geïnteresseerd zijn in de Argentijn, hoewel het met Pierre Gasly en Jack Doohan de zitjes voor komend jaar heeft ingevuld. Doohan zou echter niet een contract voor heel 2025 hebben getekend, maar voor slechts vijf races en dat opent de deur voor de eventuele komst van Colapinto. Het medium acht dat Red Bull de beste papieren in handen te heeft om Colapinto in te lijven en dat heeft te maken met het Visa Cash App RB-team, waar Colapinto een heel jaar lang zou kunnen rijden.

Argentinië verwacht aankondiging in Las Vegas

Hoewel de partijen er nog niet uit lijken te zijn, verwachten de Argentijnse media al een grote aankondiging in Las Vegas. F1-journalist Cesar Santomauro meldt op X namelijk dat we groot nieuws kunnen verwachten dit weekend, zonder daarbij informatie te geven. De afbeelding van Colapinto is wel duidelijk te zien, maar of het hierbij gaat om een bevestiging voor het 2025-seizoen, dat is dus nog even afwachten.

