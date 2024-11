Het Alpine F1 Team zal volgend seizoen uitkomen met Pierre Gasly en Jack Doohan. Althans dat is wat de Franse renstal heeft aangekondigd. Geruchten doen echter de ronde dat Alpine plotseling interesse heeft gekregen in Franco Colapinto. Via deze clausule zouden ze alsnog Doohan kwijt kunnen raken.

Er is ontzettend veel gebeurd op de rijdersmarkt van de Formule 1 in aanloop naar 2025. Het begon bij Lewis Hamilton die afgelopen februari aankondigde naar Ferrari te vertrekken. Andrea Kimi Antonelli wordt zijn opvolger bij Mercedes, terwijl Carlos Sainz plaats moet maken bij Ferrari. De Madrileen verhuist naar Williams om het zitje in te nemen dat dit seizoen wordt gedeeld door Logan Sargeant en Colapinto. Bij Sauber zullen Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg in actie komen in plaats van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Hülkenberg komt bij Haas vandaan waar volgend jaar Ollie Bearman en Esteban Ocon voor uit zullen komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ocon en Gasly begraven de strijdbijl na dubbelpodium: "Niemand weet ons verhaal"

Onzekerheid bij Red Bull en Alpine

Twee kampen waar er momenteel nog onzekerheid heerst zijn Red Bull en Alpine. Sergio Pérez heeft een contract bij de energiedrankfabrikant voor volgend jaar, maar hij zou zijn stoeltje naast Max Verstappen kunnen kwijtraken door een prestatieclausule. Naar verluidt wordt er overwogen Liam Lawson de promotie te geven naar Red Bull Racing om bij zusterteam VCARB ruimte te maken voor Colapinto. Hij maakt een enorm goede indruk als de invaller van de ontslagen Logan Sargeant bij Williams.

Red Bull is echter niet de enige die zou strijden om de diensten van de jonge Argentijn. Naar verluidt probeert uitvoerend adviseur Flavio Briatore hem naar Alpine te halen. Het probleem is echter dat Jack Doohan - die tweede werd in de Formule 3 en derde in de Formule 2, en heel veel F1-tests heeft gedaan - zijn handtekening al heeft gezet. F1-Insider kan echter onthullen dat het contract van de Australische rookie voor slechts vijf Grands Prix zou gelden, alvorens hij geëvalueerd wordt. Het laat weinig vertrouwen zien aan Doohan vanuit Alpine, alsof het team hem uit paniek heeft aangenomen als opvolger van Ocon om een situatie zoals met Oscar Piastri te voorkomen.

Als Doohan geen contractverlenging krijgt na die vijf F1-races, is er naar verluidt dus een mogelijkheid voor Colapinto om in te stappen. Alpine moet dan echter hopen dat Red Bull de plannen met de Williams-coureur in de ijskast zet.

Gerelateerd