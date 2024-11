Esteban Ocon en Pierre Gasly kwamen naast Max Verstappen op het podium terecht na de F1 Grand Prix van São Paulo, een resultaat dat niemand had verwacht van Alpine. Gasly en Ocon hebben hun persoonlijke problemen gehad, maar na zo'n speciaal weekend lijken ze dat eindelijk achter zich te kunnen laten.

George Russell en Lando Norris vochten vooraan om de leiding op het circuit van Interlagos, totdat ze een pitstop maakten om hun oude intermediates voor een nieuw setje in te wisselen. Ocon was samen met Verstappen en Gasly buiten gebleven en kreeg een gratis pitstop, toen Franco Colapinto voor een rode vlag zorgde met een zware klapper. Na de herstart, na de crash van Carlos Sainz, werd hij door Verstappen ingehaald, maar Ocon werd toch nog indrukwekkend tweede, terwijl Gasly de top drie completeerde. Alpine verdiende 33 punten en ging van P9 naar P6 in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Emotionele zege voor Verstappen en Kelly Piquet: "Ik ben heel erg verwelkomd binnen de familie"

Samen racen in de sneeuw

"Weet je nog in Anville, toen we reden in het regen?", begon Ocon bij Viaplay, vragend aan Gasly over hun tijd de kartsport. "Ja, dat weet ik nog, en zelfs in de sneeuw! We reden in de sneeuw en in de regen." Was het vergelijkbaar met de weersomstandigheden in Brazilië? "Ja, eigenlijk was het wel hetzelfde als vroeger, toen wij de enigen waren die op kwamen dagen vanwege de regen. Het was ijskoud, maar uiteindelijk was het het allemaal waard." Ocon is het met zijn ploegmaatje eens. "Het heeft zich echt uitbetaald. Toen we begonnen aan de opwarmronde, was dat moment ook het eerste waar ik aan dacht. Wat een geweldig verhaal eigenlijk."

OOK INTERESSANT: Verstappen verbreekt legendarisch Schumacher-record in Brazilië

Niemand verwachtte Alpine op het podium

Gasly vervolgde: "Dit is een moment om nooit meer te vergeten. Van waar we vandaan zijn gekomen als kind tot teamgenoten worden in de Formule 1, is zo'n ongelooflijk toeval. Om dan ook op hetzelfde podium te eindigen, is een nóg groter toeval, al helemaal in een seizoen als dit. Niemand zag het aankomen dat we een podium konden scoren met beide auto's." De twee Fransmannen lijken de strijdbijl nu eindelijk te hebben begraven. "Niemand weet ons verhaal, dat is iets persoonlijks tussen ons, maar ongeacht wat er allemaal is gebeurd, is een dag als deze heel speciaal. Het is een mooi verhaal zo."

De Alpine-coureurs groeiden allebei op in Normandië en kwamen elkaar vroeger vaak tegen op de kartbaan. Hun ouders hadden het niet breed en naar verluidt streden ze in die tijd om dezelfde sponsors. Dat zou hebben geschuurd tussen de families Ocon en Gasly.

Gerelateerd