Argentijnse fans kwamen afgelopen weekend in grote getalen naar de F1 Grand Prix van Spanje om hun coureur aan te moedigen. Franco Colapinto komt voor het Alpine F1 Team uit, maar maakte een teleurstellend weekend mee. Het leidde tot woede van de toeschouwers die de Franse formatie hebben uitgemaakt voor "klootzakken".

Pierre Gasly kreeg voor 2025 de rookie Jack Doohan als teamgenoot. Maandenlang circuleerden er geruchten dat het contract maar voor zes races gold en uiteindelijk bleek dat waar. De Australiër werd na Miami aan de kant geschoven en interim-teambaas Flavio Briatore zette Colapinto in. De 22-jarige uit Buenos Aires maakte vorig seizoen indruk als invaller van Logan Sargeant bij Williams, maar bij Alpine is hij tot nu toe vrijwel onzichtbaar, op een crash in de kwalificatie op Imola en een kapotte aandrijflijn in de kwalificatie in Spanje na.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Argentijnen richten zich tot Verstappen na Colapinto-incident: "We houden van je, Max!"

Argentijnse fans eisen competitieve auto

Colapinto heeft een boel fans uit Argentinië en die staan erom bekend dat ze veel te fanatiek kunnen worden. Dit zagen we ook met Agustín Canapino in IndyCar, de coureur die uiteindelijk ontslagen werd, omdat zijn team Juncos Racing de online haat en discriminerende opmerkingen niet meer aan konden. Het is nu dus Alpine die woede op de hals haalt, omdat de Argentijnen vinden dat de bolide van Colapinto niet competitief genoeg is. Hij werd op het Circuit de Barcelona-Catalunya vijftiende door alleen Haas-coureurs Esteban Ocon en Ollie Bearman voor te blijven. Gasly werd daarentegen achtste om 4 punten voor Alpine te verdienen.

Argentijnen die naar Spanje waren afgereisd voor de Grand Prix, waren na afloop boos op Alpine. Ze schreeuwden: "Bouw voor hem een betere auto, klootzakken!" Bekijk de beelden hier.