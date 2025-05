Op vrijdag in de vrije training kreeg Max Verstappen het even aan de stok met Franco Colapinto. De Nederlander gebaarde een cynisch applausje naar de rookie en na de gebeurtenissen rondom Yuki Tsunoda in Imola kon je je hart vasthouden voor de Instagram-comments richting Verstappen van de fanatieke Argentijnen. Dat levert echter een flinke plottwist op.

Zoals we weten is social media doorgaans geen al te leuke en liefdevolle plek en na de vrijdag in Imola had ook Red Bull-coureur Tsunoda dat aan den lijve ondervonden. Het Instagram-account van de Japanner werd bedolven onder de haatvolle en racistische comments. Tsunoda werd onder meer uitgescholden, racistisch beledigd om zijn Aziatische afkomst en 'Chinees' genoemd. Reden: tijdens de vrije training op vrijdag kreeg Tsunoda het even kortstondig aan de stok met Colapinto. De Argentijn, die dat weekend zijn debuut maakt voor het team van Alpine, reed de Aziaat meermaals in de weg, zo meende Tsunoda. Na verloop van tijd had hij er genoeg van en deelde hij de welbekende middelvinger uit aan zijn concurrent.

Colapinto tegenover fans

Het leverde veel onaangename en grove comments onder op de laatste post van de Japanner, iets dat absoluut niet thuishoort in een sport als de Formule 1. Datzelfde weekend kreeg Colapinto van GPFans de vraag hoe hij keek naar de acties van zijn fans: "Ik weet dat ze extreem gepassioneerd zijn. Ze zijn altijd erg wreed tegenover andere mensen. Ze moeten respect tonen, dat is alles wat we willen. Deze dagen is er ontzettend veel haat op social media. Natuurlijk willen we, dat proberen we altijd, het respectvol en rustig houden daar tegenover alle coureurs", reageerde de coureur die zelf natuurlijk niks kan doen aan het gedrag van zijn landgenoten.

Cynisch applausje

De ravage werd breed uitgemeten en veroordeeld, maar na de woorden van Colapinto en de media-aandacht lijkt men hun lesje geleerd te hebben. Zeker omdat ze op deze manier ook hun grote held een negatieve reputatie geven. Dit weekend was er andermaal een momentje met Colapinto, maar was het de andere Red Bull-rijder die de Zuid-Amerikaan een non-verbaal standje gaf - al rijdend - vanuit zijn cockpit. Verstappen werd in de vrije training voor de zoverste keer gehinderd en Colapinto was de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Hij gaf hem een duimpje en applaudisseerde cynisch naar de Alpine-coureur. De beelden verschenen al snel online en je kon dus je hart vasthouden wat betreft de haatcomments die Verstappen kon gaan ontvangen.

Verstappen geroemd door Argentijnen

Echter lijken de Argentijnen hun lesje geleerd te hebben na vorige race in Imola. De commentsectie van Verstappen werd inderdaad bedolven onder de reacties, maar dit keer waren de Zuid-Amerikanen een stuk milder gestemd. Op een enkeling na die ook Verstappen beledigend toespreekt, is bijna iedereen positief over de Nederlander. "Let's go, kampioen! Groetjes uit Argentinië", zo luidt de topcomment. "We houden van je, Max", vervolgt weer een ander. "We hebben geluk met het Max-tijdperk. De echte G.O.A.T.", besluit een andere Argentijn.

