Crashgate is een van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de Formule 1. Zeventien jaar later speelt het nog steeds, want Felipe Massa beweert hierdoor het kampioenschap te hebben verloren aan Lewis Hamilton en heeft een rechtszaak aangespannen. Flavio Briatore werd bestraft als het brein achter Crashgate, maar dit ontkent hij nu.

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 had Piquet de opdracht gekregen expres zijn Renault in de muur te zetten, net nadat Fernando Alonso een pitstop had gemaakt. Door de safety car-periode zou Alonso aan de leiding komen en de eerste wedstrijd in de Aziatische stadstaat op zijn naam schrijven. Bijna een jaar later kwam naar buiten dat de crash met opzet was veroorzaakt. Toenmalig Renault-teambaas Briatore werd voor altijd verbannen van FIA-evenementen en technisch directeur Pat Symonds mocht zich vijf jaar lang niet meer laten verschijnen. Uiteindelijk werd de straf van Briatore in 2010 teruggedraaid, maar hij beloofde toen nooit meer aan de slag te gaan in de koningsklasse. Nu is hij alsnog actief als uitvoerend adviseur, en sinds het vertrek van Oliver Oakes ook interim-teambaas, bij het Alpine F1 Team.

Piquet en Briatore spraken elkaar weinig

Piquet beweerde dat de opdracht om opzettelijk te crashen vanuit Briatore kwam. "Als je op het juiste moment crasht, kan het alles veranderen", zou hij tegen zijn coureur hebben gezegd. Briatore ontkent dit echter. "Hij en ik spraken elkaar nooit", begon de Italiaan tegenover Corriere della Sera. Op de vraag of ze elkaar ooit nog zullen spreken, antwoordde hij: "Nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik praatte zelfs niet veel met hem, toen hij nog voor me reed."

Verbannen of niet, Briatore zat er al over na te denken om te stoppen met de Formule 1. "Toen ik vertrok, was ik moe. Ik had alles gewonnen, ik had coureurs nieuwe kansen gegeven. Het was niet langer een industrie waar ik verheugd van raakte. Het was maar gewoon een baan, en met zo'n gevoel kan je het ook niet effectief uitvoeren. Daarbij werd mijn zoon Falco geboren, dus ik wilde dichtbij mijn vrouw zijn."

