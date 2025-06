Horner onthult: 'Dít zei Verstappen tijdens debriefing over incident met Russell'

Max Verstappen liet zich zondagmiddag tijdens de Grand Prix van Spanje even helemaal gaan en plaatste zijn Red Bull in de zijkant van de Mercedes van George Russell. Het was een onbezonnen actie van de Nederlander en uiteraard werd dit incident na afloop besproken bij de debriefing. Christian Horner onthult nu wat Verstappen heeft gezegd tijdens deze vergadering.

Niet de overwinning van Oscar Piastri, maar de actie van Verstappen tegen Russell was na afloop van de Spaanse Grand Prix het meest besproken onderwerp in de pers. Verstappen was duidelijk gefrustreerd over de gang van zaken bij zijn team en kon zich niet langer inhouden toen hij ook nog eens - onnodig zo bleek later - de opdracht kreeg om Russell voorbij te laten. Uit woede stuurde Verstappen zijn RB21 naar rechts en ramde hij zijn auto in de zijkant van de Mercedes. Het leverde hem een tien seconden tijdstraf én drie strafpunten op zijn racelicentie op. Na afloop wilde Verstappen bij de pers niet al te diep ingaan op het incident, maar hij liet wel doorschemeren dat hij de botsing had kunnen voorkomen, waarmee hij bevestigde dat het geen ongelukje was. Horner besprak het met zijn coureur tijdens de debriefing.

Driestopper was beste strategie in Spanje aldus Horner

In een terugblik op zijn Instagram-account laat Horner weten hoe zijn team de Grand Prix van Spanje heeft beleeft en spreekt hij zijn teleurstelling uit. "Spanje sluit de triple header af en we verlaten Barcelona gefrustreerd omdat we niet meer uit de race hebben gehaald. Als team vielen we aan met een driestopper, wat de beste strategie bleek, en het was de safety car die ons afstrafte. Zonder die driestopper waren we nooit zo dicht bij Lando [Norris] gekomen. De safety car kwam op het slechts mogelijke moment voor onze strategie", zo schrijft de Britse teambaas van Red Bull Racing.

Verstappen bood excuses aan na incident met Russell in Spanje

Horner laat ook weten dat Verstappen tijdens de debriefing zijn excuses heeft aangeboden voor zijn actie jegens Russell. "Max verontschuldigde zich tijdens de debriefing voor zijn incident met Russell", zo schrijft Horner, die spreekt van een "moeilijk weekend". Hij garandeert echter dat Red Bull "sterk" terug zal slaan in Montreal, waar volgende week zondag een nieuwe Grand Prix op het programma staat.

