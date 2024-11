Verstappen verbreekt legendarisch Schumacher-record in Brazilië

Max Verstappen wist op spectaculaire wijze de Grand Prix van Sao Paulo te winnen vanaf de zeventiende startplek. Hij pakte echter niet alleen zijn achtste overwinning van 2024 en zo goed als zijn vierde wereldtitel, maar verbrak ook een record uit 2003 van niemand minder dan Michael Schumacher.

Schumacher is al twaalf jaar uit de sport, maar heeft nog steeds veel records achter zijn naam staan. Zo is hij nog steeds de enige coureur die in een seizoen in elke race op het podium heeft gestaan (2002), en heeft hij het record voor de meeste snelste ronden (77). Ook is hij de enige coureur die vijf kampioenschappen op rij wist te winnen. Zijn record voor de meeste wereldkampioenschappen deelt hij sinds 2020 wel met Lewis Hamilton, maar de Brit is Schumi voorlopig nog niet langsgegaan. Zijn andere legendarische record van 91 overwinningen heeft Hamilton wél overtroffen - de teller staat inmiddels op 105 voor de man uit Stevenage.

Artikel gaat verder onder video

896 dagen nummer één

Na zondag is er echter nog een record van Schumacher gesneuveld. De Duitser wist tussen 2000 en 2003 maar liefst 896 dagen achter elkaar eerste te staan in het coureurskampioenschap, maar Max Verstappen heeft dat record op zondag verbroken. Sinds 22 mei 2022, de Grand Prix van Spanje van dat jaar, staat Verstappen eerste, en won hij in die tijd twee titels. Charles Leclerc stond voor de race op het Circuit de Catalunya bovenaan, nadat Verstappen in twee van de eerste vijf races was uitgevallen. Verstappen heeft Schumacher inmiddels ingehaald, en zal hier nog minimaal vier weken aan toevoegen, gezien Lando Norris alleen de Limburger alleen nog zou kunnen inhalen bij de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen.

Gerelateerd