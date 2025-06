'Slechts drie mensen mogen Michael Schumacher bezoeken en dít zijn de namen'

Michael Schumacher (56) leeft al jarenlang in volledige afzondering. De F1-legende brengt noodgedwongen de meeste tijd door in Villa La Reserve, aan het Meer van Genéve. En daar heeft Schumacher een vaste groep mensen om zich heen. Er zijn slechts drie 'buitenstaanders' die de zevenvoudig wereldkampioen mogen bezoeken.

De gezondheidssituatie van Schumacher is misschien wel één van de beste bewaarde geheimen op de wereld. Hoewel het skiongeluk van de Duitser, waarbij hij ernstig hersenletsel opliep, alweer dateert van 2013, is er ooit uitgebreid gesproken over zijn toestand. Als er al wat naar buiten werd gebracht, vaak via de familie van de oud-coureur, dan waren het vaak kleine stukjes informatie. Het is een bewuste keuze van de familie Schumacher, die ervoor hebben gekozen Michael en zijn gezondheid weg te houden van fans en de media. Ze willen absolute privacy voor de coureur die wereldwijd tientallen miljoenen fans heeft. En dat is hun goed recht. Er is zodoende maar een handjevol mensen die écht weten hoe het met hem gaat. Buiten de familie zijn dat slechts drie 'buitenstaanders'. Er zijn maar drie mensen van buitenaf die toestemming hebben gekregen om Schumacher te bezoeken in zijn huis in Zwitserland. The Telegraph claimt nu te weten wie deze personen zijn.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe update over toestand Michael Schumacher laat fans bedroefd achterLees meer

Slechts drie mensen mogen Michael Schumacher bezoeken

Flavio Briatore gaf kortgeleden al aan dat hij nog veel contact heeft met de vrouw van Schumacher, Corinna, maar dat hij Michael zelf niet meer ziet. De ex-vrouw van Briatore, Elisabetta Gregoraci, verklaarde in 2020 dat Schumacher "niet praat, maar communiceert met zijn ogen". Ze zei ook dat "slechts drie mensen hem bezoeken". Wie die drie zijn? Bovengenoemd medium denkt dit nu te weten. Het zijn alle drie mensen uit de racerij. Jean Todt en Ross Brawn behoren op zeker tot het vertrouwde gezelschap. Van de derde persoon wordt aangenomen dat het hierbij gaat om Gerhard Berger, die van geduchte tegenstander op de baan uitgroeide tot een goede vriend van Schumacher.

Gerelateerd