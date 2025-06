Nieuwe update over toestand Michael Schumacher laat fans bedroefd achter

Michael Schumacher (56) is sinds zijn skiongeluk in 2013 niet meer in het openbaar gezien. Zijn familie houdt hem buiten de schijnwerpers en deelt zelden een update over zijn medische toestand. Heel af en toe druppelt er nieuwe informatie naar buiten, zoals nu. Craig Scarborough claimt gesproken te hebben met iemand die "heel, heel close" met Schumacher is.

Aan het einde van 2013, ging het gruwelijk mis voor Schumacher, toen hij met zijn familie aan het skiën was in de Franse Alpen. De voormalig Formule 1-coureur kwam ongelukkig ten val en belandde met zijn hoofd op een steen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en bleek ernstig hersenletsel te hebben opgelopen. Schumacher verkeert inmiddels al lang niet meer in levensgevaar, maar heeft zich sinds dit ongeluk niet meer in het openbaar vertoond. Hoe het dus écht met hem gaat, is onduidelijk. Al klinken er links en rechts geluiden dat de Formule 1-legende nog steeds bedlegerig is. De familie schermt Schumacher zoveel mogelijk af van de buitenwereld, om zo zijn privacy te kunnen garanderen, maar daardoor is het voor velen ook onduidelijk hoe de medische situatie nu is. Scarborough, die al 25 jaar actief is in de racewereld en meerdere malen sprak met Schumacher in de paddock, zegt nu een nieuwe update over de F1-legende te hebben.

Schumacher liep hersenletsel op bij skiongeluk in 2013

Op 29 december in het jaar 2013 ging het gruwelijk mis voor Schumacher. Tijdens een vakantie in het Franse skioord Méribel kwam de Duitser, die op dat moment aan het skiën was, ten val. Zijn hoofd kwam op een steen terecht. Hoewel hij een helm droeg, bood deze helaas onvoldoende bescherming. De helm brak in tweeën en Schumacher liep ernstig hersenletsel op. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis in Grenoble gevlogen en daar gaf men aan dat Schumacher een schedeltrauma had opgelopen en in een kunstmatige coma was gebracht. Op 16 juni 2014 maakte zijn manager bekend dat Schumacher uit zijn coma was gehaald en het ziekenhuis in Genoble had verlaten. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Lausanne, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Vaud. Daar bleef hij enkele maanden, alvorens hij terugkeerde naar zijn huis in Zwitserland waar hij zijn revalidatie voortzette.

Michael Schumacher was een fervent skiër

Slechts sporadisch updates over toestand Schumacher

Sindsdien deed zijn familie nog zelden meldingen over zijn gezondheidstoestand. Op 19 september 2016 maakte een advocaat van de familie nog bekend dat Schumacher op dat moment nog niet kon lopen, noch zelfstandig kon staan. Meer details werden er niet vrijgegeven. Drie jaar later werd bekend dat Schumacher naar het Franse Parijs was overgebracht voor een stamceltransplantatie. Daarna volgden er enkele nog vage, weinigzeggende updates over de gezondheid van Schumacher. Goede vrienden van de familie, zoals voormalig FIA-president Jean Todt, delen heel af en toe kleine stukjes informatie. Zo liet Todt enige tijd geleden nog weten dat hij samen Grands Prix kijkt met Schumacher. Flavio Briatore, topman bij Alpine, gaf recent aan nog regelmatig te spreken met de vrouw van Michael, maar een concrete update over zijn gezondheid gaf hij niet.

Jean Todt ziet Michael Schumacher nog wél regelmatig

F1-journalist claimt nieuwe update over gezondheid Schumacher

Een iets concretere update over de situatie rondom de Formule 1-legende, komt nu van Scarborough, een F1-journalist die al ruim 25 jaar meeloopt in de paddock. In het verleden deed Scarborough meerdere interviews met Schumacher. Hij zegt nu met iemand gesproken te hebben die "heel, heel close" is met de zevenvoudig wereldkampioen. Helaas kreeg hij een weinig hoopvolle boodschap mee van deze persoon. Volgens de journalist moeten fans niet langer hopen dat ze Schumacher ooit nog in levende lijve gaan zien. "Ik heb met iemand gesproken die heel, heel close met hem is en die vertelde me dat we niets meer van hem zouden horen", zo laat Scarborough weten aan The Sun.