Het blijft gissen hoe het gaat met Michael Schumacher, al horen we de laatste maanden wel plotseling steeds meer berichten over de zevenvoudig wereldkampioen en zijn medische situatie. Johnny Herbert is hoopvol om de Duitser op een dag weer in de Formule 1-paddock te zien.

Michael Schumacher raakte in december 2013 zwaargewond tijdens een skiongeluk in de Franse Alpen. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 werd na een langdurig verblijf in het Universitair Ziekenhuis van Lausanne in september 2014 naar huis gehaald om daar verder te revalideren. Sindsdien hebben de familie Schumacher en zijn naasten ervoor gekozen om een muur van privacy op te trekken. Nog maar een select aantal mensen, zoals voormalig Ferrari-baas Jean Todt, mag de legendarische coureur bezoeken.

Terug in de paddock?

De laatste maanden horen we ondanks de verschrikkelijke situatie, waarbij Schumacher nog altijd niet in het openbaar gesignaleerd is, steeds meer positieve berichten. Zo zou hij aanwezig zijn geweest bij de bruiloft van zijn dochter én de geboorte van zijn eerste kleinkind. Ook zette hij een handtekening op een helm van Jackie Stewart. Met name dat laatste nieuws vindt Herbert geweldig: "Het is fantastisch nieuws dat Michael Schumacher de helm van Jackie Stewart heeft ondertekend. Het is een prachtig moment. We hebben in jaren niet zoiets emotioneels gezien en hopelijk is het een teken", vertelt hij tegenover FastSlots.

Wereldwijd geweldig nieuws

Herbert vervolgt: "Hopelijk is Michael aan de beterende hand. Het is een lange, vreselijke reis geweest voor de familie en misschien zien we hem binnenkort wel weer in de F1-paddock, hopelijk in ieder geval." Mocht dat écht gaan gebeuren, is dat volgens Herbert niet alleen voor de Formule 1-wereld, maar wereldwijd geweldig nieuws: "Michael Schumacher die op een Formule 1-raceweekend verschijnt, zou één van die bijzondere momenten zijn van één van de beste coureurs die er ooit is geweest. Het zou zo welkom zijn, niet alleen voor iedereen in de paddock, maar voor de hele wereld. Kijkende naar de vreselijke situatie waarin hij zich bevond en de manier waarop hij zich ertegen verzet heeft, zou het geweldig zijn. Ik hoop dat we dit positieve nieuws vaker horen."

